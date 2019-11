बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन (ajay devgn) ने अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म तानाजी: द अनसंग वॉरियर (Tanhaji: the Unsung Warrior) का ट्रेलर रिलीज कर दिया है. इस ट्रेलर का सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था. इससे पहले सोमवार को इस फिल्म से काजोल का फर्स्ट लुक जारी किया गया गया था. काजोल इस फिल्म में सावित्रीबाई मालुसरे की भूमिका में नजर आएंगी.लेकिन मीमर्स को इस ट्रेलर के जरिए मीम बनाने का काम मिल गया है.इस फिल्म में अजय देवगन, काजोल के अलावा सैफ अली खान, जगपति बाबू, पंकज त्रिपाठी और शरद केलकर भी इस फिल्म अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.

#TanhajiTrailer Pic1 – Ajay Devgn fans After watching trailer Pic2 – Ajay Devgn haters after watching trailer pic.twitter.com/VESYCImGDM

When your friend finally returns your borrowed money #TanhajiTrailer pic.twitter.com/Z4ukLiA0NV

