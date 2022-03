Tanu Weds Manu 3 Movie Is On The Card: कंगना रनौत (Kangna Ranaut) आर.माधवन (R.Madhvan) स्टारर फिल्म ‘तनु वेड्स मनु’ (Tanu Weds Manu) ब्लॉकबस्टर हिट रही थी और इसका दूसरा भाग तनु वेड्स मनु रिटर्न्स (Tanu Weds Manu Returns) भी दर्शकों को बेहद भाया था, ऐसे में अब हर कोई इसके तीसरे भाग का इंतजार कर रहा है. फैंस को लंबे समय से तनु वेड्स मनु के तीसरे पार्ट का इंतजार है. अब खबर आ रही है कि जल्द ही मेकर्स तनु वेड्स मनु की तीसरी कड़ी लेकर आ रहे हैं. ऐसे में अब फैंस जानना चाहते हैं कि आखिर फिल्म की कहानी और कास्ट कैसी होगी. अभी तक फिल्म के मुख्य किरदार के तौर पर आपने कंगना और आर.माधवन को देखा है. लेकिन तीसरे भाग की कहानी कुछ और ही होने वाली है. (Tanu Weds Manu 3)Also Read - पूनम पांडे को 'कुत्ते की तरह मारता था पति सैम बॉम्बे, बाथरूम में बंद कर देता था...फोन तोड़ देता था और..

ऐसे में मीडिया में आई खबरों के मुताबिक इस फिल्म की कहानी पूरी तरह बदली होगी. वहीं कंगना रनौत तो लीड रोल निभाएंगी लेकिन आर माधवन की जगह लेंगे जीशान अयूब, ये फिल्म कंगना और जीशान के इर्द-गिर्द हो सकती है. एक इंटरव्यू में जीशान ने भी इस बात को स्वीकारा कि राइटर हिमांशु शर्मा चाहते हैं कि अगला पार्ट कंगना रनौत और जीशान के इर्द-गिर्द हो. हालांकि जीशान ने इसके साथ ही ये भी कहा कि अभी इन विचारों पर डिसकशन जारी है और ये फाइनल फैसला नहीं है.

बता दें कि 2011 में रिलीज हुई 'तनु वेड्स मनु' में कंगना, आर माधवन, जिमी शेरगिल, स्वरा भास्कर, एजाज खान और दीपक डोबरियाल थे. इसे आनंद एल राय ने डायरेक्ट किया था. दूसरे पार्ट की बात करें तो ये 2015 में रिलीज हुई थी, इसमें पुराने स्टार्स के साथ जीशान भी नजर आए थे. कंगना की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो वो धाकड़, तेजस और सीता जैसी फिल्मों में दिखाई देने वाली हैं. इसी बीच वो लॉकअप टीवी शो को होस्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं.