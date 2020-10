Also Read - क्या तारा सुतारिया-आदर जैन करने जा रहे हैं शादी? कहां बिजी हैं इस वक़्त दोनों?

View this post on Instagram

SO amped for this one.. A new journey begins with my #NGEFamily 💖❤️💖 #Heropanti2 ✨🎬 #SajidNadiadwala @tigerjackieshroff @khan_ahmedasas @wardakhannadiadwala @nadiadwalagrandson