Taraji P Henson embarrassed by suicidal thoughts during Covid 19 pandemic hollywood news in hindi- अभिनेत्री तराजी पी. हेंसन का कहना है कि जब भी वह कोरोनावायरस महामारी के दौरान आत्महत्या करने के अपने विचार के बारे में सोचती हैं, तो वह खुद को शर्मिदा महसूस करती हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, हेंसन ने एंटरटेनमेंट टुनाइट को बताया, “ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिनके मन में इस तरह के विचार आए, क्योंकि हम जिस तरह के समय में हैं, उसमें हम हर दिन एक संघर्ष है. आप इस बात को लेकर शर्मिदा होते हैं कि आपके मन में भी ऐसे विचार आए? लेकिन इस पर क्यों शर्मिदा होना चाहिए? यह एक वास्तविक विचार है जो आपके मन में आया. इससे भागें नहीं बल्कि इसे डील करें.” Also Read - World Cancer Day: ऋतिक रोशन के पापा राकेश रोशन का खुलासा, कैंसर होने के बाद भी हर रोज लेते हैं दो पैग शराब

बता दें कि अभिनेत्री ने पिछले साल खुलासा किया था कि महामारी के दौरान उनके मन में अपना जीवन खत्म करने का विचार आया था, क्योंकि वे खुद को बहुत ही अंधेरे में महसूस कर रहीं थीं. उन्होंने ये बात अपनी एक दोस्त से शेयर भी की थी और फिर जल्द ही उन्होंने इस विचार को खत्म कर दिया था.

View this post on Instagram A post shared by taraji p henson (@tarajiphenson)

हेंसन ने बताया था, “मैंने अपनी दोस्त को यह बात बताई थी. एक दिन सुबह उसने मुझे फोन किया, तब मैंने उसे बताया कि कल रात मेरे मन में खुद को खत्म कर देने का विचार आया. फिर मैंने उससे कहा कि अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूं और मैं ऐसा नहीं करूंगी.”