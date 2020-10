Tarak Mehta ka Ooltah Chashmah babita ji aka Munmun Dutta criticised people who does not watch salman khan controversial show bigg boss 14- टीवी के कंट्रोवर्शिल शो बिग बॉस पर कई बार विवाद हो चुका है. कई लोगों के अनुसार ये शो सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता फैलाने का काम करता है. यही वजह है कि इस शो का टाइम भी बदलकर 9 बजे से 10.30 कर दिया गया. एक इंटरव्यू में सलमान खान ने भी कहा कि टीवी का रिमोट आपके हाथ में है अगर आप इस शो को नहीं देखना चाहते हैं तो चैनल बदल डालिए. किसने रोका है. शो के लवर्स और हेटर्स के बीच इस टॉपिक को लेकर हमेशा जुबानी जंग होती रहती है. Also Read - BB14: कविता कौशिक ने एजाज खान की दोस्ती पर उठाया सवाल, फैन्स ने 'चंद्रमुखी चौटाला' को लगाया फटकार

इसी बीच अब फेमस शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की 'बबीता जी' यानी मुनमुन दत्ता भी कूद पड़ी हैं. मुनमुन ने एक ट्वीट करते हुए लिखा- अगर आपको ये शो नहीं देखना है तो मत देखो. लेकिन दूसरों को जज मत करो. ये जजमेंटल एटिट्यूड क्या है भाई? अगर आपको लगता है कि आप बेहतर हैं उन लोगों से जो ये शो देखते हैं तो आप मत देखो. ये आपकी च्वॉइस है. मैं और बाकी लोग देखते हैं ये हमारी च्वॉइस है. ये साबित करने की कोशिश मत करिए कि आप ज्यादा महान हैं.

To people who don't watch BB, what is this judgemental attitude ? Holier than thou attitude ? Y do u think you're better than people who watches it ? You don't watch that's ur choice .. I and others watch that's our choice . Dont portray urself great here . It's laughable . #BB14

— Munmun Dutta (@moonstar4u) October 29, 2020