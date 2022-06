Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah This Actress Is New Dayben: तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी के पॉपुलर कॉमेडी शोज में से एक है। 14 सालों से ये शो लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रहा है। हालांकि समय समय पर शो में बदलाव होते रहे हैं. कई दिनों से ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में दयाबेन की एंट्री की खबरें आ रही है, लेकिन अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि शो के लिए नई दया बेन मिल गई है. हालांकि शो में वो वापस कब आएंगे इसपर फिलहाल मुहर नहीं लगी है, लेकिन मीडिया में आई खबरों के मानें तो शो को अपनी नई दयाबने मिल चुकी है.Also Read - Father's Day पर डैड के साथ जरूर देखें ये बॉलीवुड फिल्म्स, बनाएं अपने दिन को सबसे खास

'IANS' की मानें, तो टीवी की जानी-मानी ऐक्ट्रेस राखी विजान ही आने वाले समय में दयाबने बकर वापस आएंगी. आपको बता दें कि राख सालों से छोटे पर्दे पर काम कर रही हैं और राखी को 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में दयाबेन के रोल के लिए अप्रोच किया गया है. इस बारे में अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है लेकिन अगर वो टीवी पर वापस आती हैं, तो उन्हें देखना दिलचस्प होगा. जानकारी के लिए बता दें राखी एकता कपूर के हिट शो हम पांच का अहम हिस्सा रह चुकी हैं.

एक सूत्र का कहना है, ‘राखी विजान को दयाबेन की भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया गया है। राखी सबसे प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में से एक हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग अच्छी है’. विजान इससे पहले ‘देख भाई देख’, ‘बनेगी अपनी बात’, ‘नागिन 4’ जैसे शो का हिस्सा रह चुके हैं. इसके साथ ही उन्होंने ‘गोलमाल रिटर्न्‍स’ जैसी बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है. एक्ट्रेस ने ‘बिग बॉस 2’ में भी हिस्सा लिया था.



कुछ दिन पहले ही प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने बताया था कि दयाबेन रातों रात शो में नहीं आ सकती हैं. वे दयाबेन की जबरदस्त एंट्री दिखाना चाहते हैं. ‘दया भाभी आएंगी, हम चाहते हैं कि दिशा वकानी शो में दयाबेन बनकर ही वापसी करें. लेकिन साथ ही हम इस कैरेक्टर के लिए अभी ऑडिशन ले रहे हैं. अगर दिशा वापस आ जाती हैं तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि वह फैमिली जैसी हैं. चूंकि उनकी शो में वापसी संभव नहीं लग रही है, इसलिए हम उनका रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं. एक मेकर के तौर पर मैं चाहता हूं कि दयाबेन वापस आए. हमारी कोशिश जारी है, आने वाले कुछ महीनों में दया भाभी भी दिख जाएंगी। और भी बहुत कुछ दिखेगा’.