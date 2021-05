Tarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Actor Ghanshyam Nayak Akka Nattu Kaka On Not Doing Good With Financial: मशहूर टीवी कॉमेडी शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) की शूटिंग इन दिनों मुंबई से बाहर चल रही है. हालांकि इस दौरान शो में कई सारे किरदार नजर नहीं आ रहे हैं. लेकिन नट्टू काका का रोल निभाने वाले घनश्याम नायक (Ghanshyam Nayak) इस वक्त शो में नही हैं, दरअसल स्थिति ऐसी बनी हुई है कि सीनियर कलाकार महाराष्ट्र से बाहर शूटिंग नहीं कर सकते हैं औऱ ये फैसला उनके स्वास्थ को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. Also Read - Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah में ये एक्ट्रेस लगाएगी हॉटनेस का तड़का, अब 'दयाबेन' की याद नहीं आएगी..!

ऐसे में नट्टू काका ऊर्फ घनश्याम नायक (Ghanshyam Nayak) को लेकर खबरें आ रही थीं कि वो पिछले कुछ महीनों से काम नहीं कर रहे हैं जिस वजह से एक्टर को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है. ऐसे में अब अपनी वायरल हो रही इस खबर पर खुद एक्टर ने चुप्पी तोड़ी है और साथ ही शो से बाहर जानें की वजह भी बात दी है.



घनश्याम (Ghanshyam Nayak) ने कहा कि ‘वह अपनी आर्थिक तंगी वाली खबरों को पढ़कर हैरान हैं. उन्होंने कहा कि पता नहीं लोग क्यों इस तरह की निगेटिविटी फैला रहे हैं. सीरियल की शूटिंग महाराष्ट्र से बाहर हो रही है. इस शो से उन्होंने कोई ब्रेक नहीं लिया, बस स्थिति ऐसी बनी हुई है कि सीनियर कलाकार महाराष्ट्र से बाहर शूटिंग नहीं कर सकते और ये उनके लिए ठीक भी है’.

घनश्याम (Ghanshyam Nayak) ने कहा ‘मुझे कोई परेशानी नहीं है. मैं किसी तरह की आर्थिक तंगी से नहीं गुजर रहा हूं. मैं घर पर हूं और सुरक्षित हूं. मेरे बच्चे ऐसे समय में जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं. मुझे ये सब देखकर खुशी होती है कि हम किसी के काम आ रहे हैं’. धनश्याम ने आगे कहा कि ‘मेकर्स उनकी अच्छे से ख्याल रख रहे हैं. वे बेरोजगार नहीं हैं और टीम उनकी अच्छे से ख्याल भी रख रही है. अंत में उन्होंने यह भी कहा कि वह उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही वह शूटिंग पर लौटेंगे’.