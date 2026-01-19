Hindi Entertainment Hindi

Taslima Nasreen Upset With Ar Rahmans Statement Said It Not Suits You

'ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देतीं', एआर रहमान के बयान से ख़फा हुईं तस्लीमा नसरीन, कह दी ये बात

बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने ऑस्कर विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान के हालिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है.

Taslima Nasreen upset with AR Rahman's statement said it not suits you

ए.आर. रहमान के हालिया बयान की खूब आलोचना हो रही है. सोशल मीडिया पर किए पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मशहूर और अमीर लोगों को कहीं भी मुश्किलें नहीं होतीं, चाहे वे किसी भी धर्म के हों. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए तस्लीमा ने कहा कि रहमान मुस्लिम हैं और भारत में बेहद मशहूर और अमीर हैं. उनकी फीस अन्य कलाकारों से ज्यादा है और वह बॉलीवुड के सबसे सफल संगीतकारों में से एक हैं.

ए.आर. रहमान की शिकायत

तस्लीमा ने लिखा, “ए.आर. रहमान शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें बॉलीवुड में काम नहीं मिलता क्योंकि वह मुस्लिम हैं. लेकिन, शाहरुख खान अभी भी बॉलीवुड के बादशाह हैं. सलमान खान, आमिर खान, जावेद अख्तर, शबाना आजमी, सभी सुपरस्टार हैं. मशहूर और अमीर लोगों को कहीं भी मुश्किलें नहीं होतीं, चाहे वे किसी भी धर्म के हों.”

मुश्किलें गरीब लोगों को होती हैं?

उन्होंने अपनी व्यक्तिगत मुश्किलों का जिक्र करते हुए कहा कि मुश्किलें गरीब लोगों को होती हैं. पोस्ट में आगे लिखा, “मैं पक्की नास्तिक हूं, लेकिन मेरे नाम की वजह से मुझे मुस्लिम माना जाता है. मुस्लिम विरोधी लोग नास्तिक-आस्तिक का फर्क नहीं देखते. मुझे अपार्टमेंट किराए पर नहीं मिलता, अस्पताल में धोखा दिया जाता है. हैदराबाद में नास्तिक होने पर भी पीटा गया, औरंगाबाद में कदम नहीं रख सकती, पश्चिम बंगाल से निकाला गया. ये समस्याएं ए.आर. रहमान या बॉलीवुड के मुस्लिम सितारों की जिंदगी में नहीं आतीं.”

तस्लीमा ने खुद को भारत में ‘नागरिक नहीं’ बताया, लेकिन कहा कि वह यहां इसलिए रहती हैं क्योंकि उन्हें इस देश से प्यार है. उन्होंने आगे बताया, “इस्लाम की खोखली हड्डियों और मजहब को चीरने के बाद मैं निर्वासन की सजा जी रही हूं. फिर भी लोग मुझसे कहते हैं तुम लोग चांद देखकर ईद मनाती हो या तुम्हारे यहां बहुविवाह होता है. इस देश के आम लोग नास्तिकता या मानवतावाद के बारे में ज्यादा नहीं जानते.”

पोस्ट के अंत में तस्लीमा ने लिखा, “ए.आर. रहमान का सम्मान हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, नास्तिक सभी करते हैं. ऐसी बातें करना उन्हें शोभा नहीं देता.”

हाल ही में रहमान ने एक इंटरव्यू में पिछले आठ सालों में बॉलीवुड में काम कम मिलने और संभावित साम्प्रदायिक कारणों का जिक्र किया था. उनके बयान पर जावेद अख्तर समेत कई हस्तियों की प्रतिक्रियाएं आईं.

