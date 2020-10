View this post on Instagram

Dzisiaj dzień kobiet! 🙂 Wszystkim kobietom- dużo siły, radości, życzliwości ze strony innych, spełniania małych i tych wielkich marzeń! Kreujmy swoje szczęście, róbmy to co sprawia nam przyjemność i spełnienie, nie dawajmy się stereotypom! Szanujmy się i wspierajmy nie tylko od święta 🙂 Wszystkiego najlepszego ❤️ [ENG] Today is women’s day! 🙂 All women – a lot of strength, joy, kindness from others, fulfilling small and big dreams! Let’s create our happiness, let us do what gives us pleasure and fulfillment, let’s not give up stereotypes! Let’s respect and support each other not only from holidays 🙂 I wish you all the best ❤️ #dzieńkobiet #womensday #girlpower #womens #girls #together