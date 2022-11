T20 World Cup: भारत की करारी हार पर दुखी सेलेब्स, बॉलीवुड स्टार्स बोले 'हिम्मत मत हारो'

Celebs Reaction On India Vs Eng Match: भारतीय क्रिकेट टीम का टी20 विश्व कप 2022 का सपना टूट चुका है. गुरुवार को भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 विश्वकप का सेमी फाइनल मैच खेला गया, जहां इंडिया को बेहद करारी हार का सामना करना पड़ा. इस हार के साथ ही एक बार फिर से विश्व कप का सपना अधूरा रह गया है और इस हार ने हर किसी का दिल टूट गया. भारतीय क्रिकेट टीम के हारने के बाद से देश के साथ बॉलीवुड में भी दुख का माहौल हो गया है. फिल्मी सितारों ने टीम इंडिया की हार पर दुख का इजहार करने के साथ टीम का हौसला बढ़ाया है. आइए जानते हैं कि सितारों ने मैच के बाद क्या कहा.

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर ने ट्विटर पर टीम इंडिया को हौसला देते हुए लिखा कि ‘दिल रखो दोस्तो, आज और हमेशा के लिए.’ इसके साथ अजय देवगन ने टीम के लिए ट्विटर पर एक फोटो भी शेयर किया है. फोटो के साथ अजय के एक लंबा चौड़ा नोट लिखा है जिसमें वो टीम इंडिया को चीयर करते हुए दिख रहे हैं.

फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार माने जाने वाले फरहान अख्तर ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा कि ‘इंग्लैंड को उसके शानदार खेल के लिए बधाई’. इसके बाद टीम इंडिया का हौसला बढ़ाते हुए फरहान ने कहा कि ‘ये हार बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जरूर है, लेकिन ये कोई आखिरी दिन नहीं था, स्टोरी का द इंड नहीं हुआ. हम और मजबूत बनेगें.’

इसके साथ एक्टर अर्जुन रामपाल ने ट्विटर पर टीम इंडिया के लिए लिखा कि ‘आज हम सेमिफाइनल से बाहर हो गए हैं और हम अपना बेस्ट खेल नहीं दिखा पाए, दिल टूट गया है.’ इसके साथ एक्टर ने इंग्लैंड को जीत के लिए बधाई भी दी.