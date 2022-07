The Ghost Teaser: सुपरस्टार एक्टर नागार्जुन फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ में अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस को लेकर इन दिनों सुर्खियों में हैं. फिल्म का ट्रेलर सामने आने के बाद हर कोई उनकी चर्चा कर रहा है. हालांकि ‘ब्रह्मास्त्र’ से पहले नागार्जुन (Nagarjuna) की एक और मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘द घोस्ट’ का टीजर सामने आ गया है. नागार्जुन की अगली फिल्म ‘द घोस्ट’ के निर्माताओं ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ‘द किलिंग मशीन’ का एक टीजर जारी किया. टीजर के साथ ‘द घोस्ट’ की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया गया है.Also Read - ये क्या! राधिका आप्टे के पास नहीं है शादी की एक भी फोटो, जानिए कौन हैं उनके पति

निर्माताओं ने 'द घोस्ट' से नागार्जुन के टीजर को साझा करते हुए लिखा, "अपनी सांसों को रोके रखें! 'किलिंग मशीन' 'द घोस्ट' पेश करते हुए 5 अक्टूबर से सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी." 'द घोस्ट' 5 अक्टूबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी. 'द घोस्ट' के निर्माताओं ने इस विषय को नींव के रूप में इस्तेमाल करते हुए फिल्म में नागार्जुन के हिस्से को पेश किया है. टीजर में बैकग्राउंड स्कोर रोमांचक लग रहा है, जबकि नागार्जुन बदमाश नजर आ रहे हैं.

So excited to bring you the cutting edge action packed glimpse of the GHOST!🔥https://t.co/pTcDn8BjoH

#TheGHOST in theatres Oct 5th #THEKILLINGMACHINE@sonalchauhan7 @PraveenSattaru @bharattsaurabh @AsianSuniel #NarayanDasNarang @sharrath_marar @SVCLLP @SonyMusicSouth pic.twitter.com/2fjJWqM8Ou

— Nagarjuna Akkineni (@iamnagarjuna) July 9, 2022