Cuttputlli Teaser Out: बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार अपनी बैक-टू-बैक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. इस साल भी उनकी 3 फिल्में रिलीज हो गई हैं, हालांकि इस फिल्मों ने इस साल कुछ खास कमाल नहीं किया. अब अक्षय कुमार की अगली फिल्म ‘कटपुतली’ (Cuttputlli) का भी धमाकेदार टीजर सामने आ गया है. फिल्म में ‘खिलाड़ी कुमार’ एक बार फिर पुलिस की खांकी वर्दी में नजर आएंगे. थ्रिलर फिल्म ‘कटपुतली’ 2 सितंबर को ओटीटी पर रिलीज होने वाली है. इस फिल्म के बारे में बात करते हुए अभिनेता ने अपनी सुपरहिट फिल्म ‘खिलाड़ी’ को लेकर भी बात की.Also Read - अक्षय कुमार चौथी फिल्म के लिए तैयार, जानें कब रिलीज़ होगी 'कठपुतली'

अक्षय कुमार ने कहा, “मैंने हमेशा खुद को फिर से आविष्कार करने और जो पहले से हो चुका है उससे ऊपर उठने में विश्वास किया है. ‘खिलाड़ी’ मेरे लिए एक से अधिक मायनों में एक विशेष फिल्म थी, एक थ्रिलर जिसने मेरी जिंदगी बदल दी और फिल्मों में मेरी पहचान स्थापित की.” अभिनेता ने कहा कि, इन सभी वर्षों में वह थ्रिलर शैली में अकल्पनीय तत्व के साथ एक स्क्रिप्ट की तलाश करते रहे. “अब यह फिल्म ‘कटपुतली’ मेरे पास आई और मुझे पूरी तरह से रोमांचित कर दिया! पूजा एंटरटेनमेंट और रंजीत के साथ फिर से काम करना एक खुशी की बात है.” Also Read - अर्जुन बिजलानी फिर 'रूहानियत' का सफर कर सकते हैं तय, सीज़न 3 में होगा कुछ खास

Yeh khel power ka nahi, mind ka hai.

Aur is mind game mein aap aur main…sab #Cuttputlli hain.

Dropping on @DisneyPlusHS, 2nd September. Trailer out tomorrow@vashubhagnani @Rakulpreet @ranjit_tiwari @jackkybhagnani @honeybhagnani @poojafilms #CuttputlliOnHotstar pic.twitter.com/l9uyi2Pp7Z

— Akshay Kumar (@akshaykumar) August 19, 2022