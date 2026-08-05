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Mallika Sherawat के साथ दिखे Tej Pratap Yadav, रोमांटिक वीडियो ने बढ़ाई हलचल, बोले- 'जल्द ही कुछ रोमांचक आने वाला है'

Tej Pratap Yadav's Video With Mallika Sherawat Goes Viral:बिहार की राजनीति के चर्चित नेता तेज प्रताप यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वजह उनका मल्लिका शेरावत के साथ वायरल वीडियो है, जिसमें दोनों की मुलाकात और तेज प्रताप का रहस्यमयी कैप्शन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: August 5, 2026, 3:23 PM IST
Mallika Sherawat के साथ दिखे Tej Pratap Yadav, रोमांटिक वीडियो ने बढ़ाई हलचल, बोले- 'जल्द ही कुछ रोमांचक आने वाला है'
  • तेज प्रताप यादव ने मल्लिका शेरावत के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है
  • वीडियो में दोनों बातचीत करते नजर आ रहे हैं और बैकग्राउंड में ‘धुरंधर’ का गाना चल रहा है
  • तेज प्रताप ने कैप्शन में लिखा, “जल्द ही कुछ रोमांचक आने वाला है”, जिससे अटकलें तेज हो गई हैं
  • फिलहाल मुलाकात की वजह सामने नहीं आई है, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है

इन दिनों जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव खूब चर्चा में हैं, दरअसल में उन्होंने हाल ही में टीवी की दुनिया में कदम रखा है. बिहार की राजनीति में अपने अलग अंदाज और बेबाक बयानों के लिए पहचाने जाने वाले तेज प्रताप यादव इन दिनों रियलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ में नजर आ रहे हैं. उन्होंने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, अब एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर उन्होंने फिर सुर्खियां बटोर ली हैं. इस वीडियो में तेज प्रताप बॉलीवुड अभिनेत्री मल्लिका शेरावत के साथ नजर आ रहे हैं. दोनों को एक साथ देखकर इंटरनेट पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

मल्लिका शेरावत संग दिखे तेज प्रताप-

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दरअसल, तेज प्रताप यादव ने अपने आधिकारिक एक्स टाइमलाइन पर यह वीडियो शेयर किया है. वीडियो में वह अभिनेत्री मल्लिका शेरावत के साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं. दोनों के बीच बातचीत होती नजर आ रही है. वीडियो में तेज प्रताप अपने मोबाइल फोन में मल्लिका शेरावत को कुछ दिखा रहे हैं, वहीं मल्लिका भी पूरे ध्यान से मोबाइल की ओर देखती हैं और बीच-बीच में तेज प्रताप से बातचीत करती दिखाई देती हैं.

इस वीडियो को और खास बनाने के लिए इसके बैकग्राउंड में फिल्म ‘धुरंधर’ का रोमांटिक गाना ‘गहरा हुआ’ लगाया गया है. गाने के साथ तैयार किया गया यह छोटा वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. तेज प्रताप यादव ने वीडियो के साथ यह जानकारी साझा नहीं की है कि उनकी और मल्लिका शेरावत की यह मुलाकात कब और किस मौके पर हुई, लेकिन उन्होंने कैप्शन के जरिए कुछ दिलचस्प सा संकेत जरूर दिया है.

वीडियो ने बढ़ाई चिंता-

उन्होंने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, ”जल्द ही कुछ रोमांचक आने वाला है” वीडियो के सामने आने के बाद कई लोग इसे किसी शूटिंग या कार्यक्रम के दौरान हुई मुलाकात मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे ‘भोजपुरी बवाल’ से जोड़कर भी देख रहे हैं.

दरअसल, तेज प्रताप यादव ने रियलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ में हिस्सा लिया है. शो के एक एपिसोड में उन्होंने भोजपुरी फिल्म उद्योग पर अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि भोजपुरी फिल्मों में पहले अच्छी और पारिवारिक कहानियां देखने को मिलती थीं, लेकिन अब उनमें अश्लीलता बढ़ गई है. उन्होंने इच्छा जताई थी कि अगर उन्हें कभी मौका मिला तो वह भोजपुरी सिनेमा को उसकी पुरानी पहचान दिलाने की कोशिश करेंगे.

‘भोजपुरी बवाल’ में तेज प्रताप यादव के साथ भोजपुरी सिनेमा के कई बड़े सितारे भी नजर आ रहे हैं. इनमें पवन सिंह, दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’, आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी जैसे लोकप्रिय नाम शामिल हैं. (input-आईएएनएस)

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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