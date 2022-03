Tejasswi Prakash Bridal Look Viral On Social Media: ‘बिग बॉस 15′(Bigg Boss 15) की विनर तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) इन दिनों नागिन 6 (Naagin 6) में नजर आ रही हैं और साथ ही में वो सोशल मीडिया पर भी जमकर छाई रहती हैं. तेजस्वीके पोस्ट्स समेत उनके स्पॉटेड वीडियोज (Tejasswi Prakash Spotted Video) भी सामने आते ही इंटरनेट वर्ल्ड में छा जाते हैं. इसी बीच में एक्ट्रेस का कुछ वीडियो और फोटो जमकर वायरल हो रहे हैं जिसमें एक्ट्रेस, दुल्हन के लिबास में सजी-धजी मांग में सिंदूर भर फैंस को दीवाना बनाती नजर आ रही हैं (Tejasswi Prakash Bridal Look)Also Read - आश्रम के बाबा निराला को सब कहते थे बहुत स्मार्ट है....बहुत स्मार्ट है, लेकिन हुआ क्या? इमोशनल हुए बॉबी देओल

तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) करण कुंद्रा (Karan Kundrra) के रिश्ते की चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर हो रही हैं और हाल ही में दोनों का एक गाना वायरल हो रहा है जिसे फैंस जमकर पसंद कर रहे हैं. इसी बीच में एक्ट्रेस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी मांग में सिंदूर नजर आ रहा है. दरअसल एकता कपूर (Ekta Kapoor) के सुपरहिट सुपरनैचुरल शो 'नागिन 6' (Naagin 6) में प्रथा (Tejasswi Prakash) यानी तेजस्वी प्रकाश शादी कर चुकी हैं और वहीं से ये लुक वायरल हुआ है.

View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)



आप कुछ और सोचें उससे पहले हम आपको बता दें कि इन दिनों तेजस्वी एकता कपूर से सुपरनैचुरल शो नागिन 6 में प्रथा की भूमिका में दिखाई दे रही हैं. शो में प्रथा की शादी हो चुकी है. तेजस्वी प्रकाश को बीते दिन ही नागिन 6 के सेट पर देखा गया था. वो सेट पर बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह पहुंची थी. तेजस्वी प्रकाश सेट पर व्हाइट कलर के खूबसूरत लहंगे में नजर आईं. इस दौरान एक्ट्रेस की मांग में सिंदूर लगा हुआ था. तेजस्वी का शादीशुदा लुक देख सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है. फैंस इस वीडियो को देखने के बाद लगातार उन्हें मिसेज कुंद्रा बुला रहे हैं. तो वहीं दूसरी तरफ मीडिया के सामने करण कुंद्रा का नाम सुन तेजस्वी शर्माती हुई नजर आईं.