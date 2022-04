लव बर्ड तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) और करण कुंद्रा की तस्वीरें आए दिन सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. हाल ही में तेजस्वी ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की है जिसमें उन्होंने अपने ब्वॉयफ्रेंड करण कुंद्रा के नाम की मेहंदी लगाई है. इसे देखकर करण ने खुद को तेजस्वी की जिंदगी में खास महसूस कर रहे हैं. करण कुंद्रा तेजस्वी प्रकाश को टीवी का पावर कपल कहा जाता है, बिग बॉस के घर से निकलने के बाद करण और तेजस्वी की राहें जुड़ चुकी हैं. काम में दिन-रात बिजी होने के बाद भी यह दोनों एक दूसरे के लिए समय निकालना नहीं भूलते.Also Read - विक्की कौशल ने हर हर गंगे कहकर लगाई डुबकी, बॉडी देखकर निहारते रह गए लोग, देखें Video

जब भी इन दोनों को 1 मिनट का भी वक्त मिलता है वैसे ही ये एक दूसरे से मिलने जा पहुंचते हैं. फैंस को इनकी शादी का बेसब्री से इंतजार है. Also Read - सोनू सूद ने Roadies को लेकर बताई दिल की बात, Rapid Fire में जानें क्या-क्या कहा?

करण कुंद्रा ने एक इंटरव्यू में शादी के सवाल पर कहा था कि घरवाले तो पीछे पड़े हैं कभी भी शादी कर लो. लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है. करियर पर भी फोकस करना है. लेकिन फैंस इस बात से खुश हैं कि वे अपने इस रिश्ते को आगे ले जा रहे हैं. Also Read - किंगफिशर ने रश्मिका मंदाना, वरुण धवन को ब्रांड एंबेसडर बनाया, पार्टी मूड में नज़र आए एक्टर्स

बता दें, दोनों का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें करण कह रहे हैं कि जिसे जो समझना है वो समझ ले.

@kkundrra @itsmetejasswi :- It’s time to RE-LIVE the HINTS given by them From 11.03.22 to 11.04.22 !!Ps :-“A word to wise is enough”,We understood the crux of the matter without needing a lot of explanations! #TejRan #KKundrraSquad #TejaTroops #KaranKundrra #TejasswiPrakash🧿🧿 pic.twitter.com/EKWhwr2sOF

— divya_tejran_forever (@Divyasinghvi12) April 11, 2022