टीवी इंडस्ट्री की मोस्ट फेवरेट जोड़ी में से एक तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) और करण कुंद्रा (Karan Kundra) इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब छाए हुए हैं. करण कुंद्रा तेजस्वी प्रकाश को टीवी का पावर कपल कहा जाता है, बिग बॉस के घर से निकलने के बाद करण और तेजस्वी की राहें जुड़ चुकी हैं.काम में दिन-रात बिजी होने के बाद भी यह दोनों एक दूसरे के लिए समय निकालना नहीं भूलते. जब भी इन दोनों को 1 मिनट का भी वक्त मिलता है वैसे ही ये एक दूसरे से मिलने जा पहुंचते हैं. ऐसे में अब खबरें आ रही हैं कि दोनों की शादी होने वाली है और रोका हो चुका है और ये हम नहीं बल्कि तेजरन के फैंस कह रहे हैं.

करण कुंद्रा को अपने पेरेंट्स के साथ तेजस्वी प्रकाश के घर के बाहर स्पॉट किया गया. इस दौरान करण कुंद्रा के माथे पर टीका लगा था. इस दौरान उनके हाथ में कुछ बैग्स भी थे. ऐसे में हर किसी ने ये मानना शुरू कर दिया कि दोनों एक बंधन में बंध चुके हैं. वहीं अब एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें करण कई जगहों पर इस बात का इशारा करते हउए दिख रहे हैं कि दोनों शादी करने वाले हैं, दरअसल वो वीडियो में उन्हें पत्नी कहते हुए दिख रहे हैं.

@kkundrra @itsmetejasswi :- It’s time to RE-LIVE the HINTS given by them From 11.03.22 to 11.04.22 !!Ps :-“A word to wise is enough”,We understood the crux of the matter without needing a lot of explanations! #TejRan #KKundrraSquad #TejaTroops #KaranKundrra #TejasswiPrakash🧿🧿 pic.twitter.com/EKWhwr2sOF

— divya_tejran_eternity (@Divyasinghvi12) April 11, 2022