Telugu star Chiranjeevi Positive for COVID: तेलुगु मेगास्टार चिरंजीवी ने बुधवार को सोशल मीडिया के जरिए अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी साझा की. चिरंजीवी ने अपने नोट में कहा, "सभी सावधानियों के बावजूद, मैंने कल रात हल्के लक्षणों के साथ कोविड -19 का पॉजिटिव परीक्षण किया है और मैं घर पर आइसोलेट हूं. मैं उन सभी से अनुरोध करता हूं जो पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए थे. अपना टेस्ट कराएं, सुरक्षित रहे! इससे पहले नवंबर 2020 में मेगास्टार ने पॉजिटिव परीक्षण किया था, इसलिए यह दूसरी बार है जब वह संक्रमित हुए है. उनके सहयोगियों ने बताया है कि वह लगातार चिकित्सकीय देखरेख में हैं, लेकिन उनके प्रशंसक चिरंजीवी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं.

वर्कफ्रंट का बात करें तो, चिरंजीवी की आगामी फिल्म 'आचार्य', है जिसमें उन्होंने राम चरण, काजल अग्रवाल और पूजा हेगड़े के साथ स्क्रीन स्पेस साझा किया है.

Dear All,

Despite all precautions, I have tested Covid 19 Positive with mild symptoms last night and am quarantining at home.

I request all who came in contact with me over the last few days to get tested too.

Can’t wait to see you all back soon!

— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) January 26, 2022