Telugu Actor Death: तेलुगु इंडस्ट्री के लिए दुख की खबर, हादसे में 2 सितारों की मौत, 31 साल की उम्र में खत्म हुई जिंदगी

Telugu Actor Death: तेलुगु एक्टर K. Bharat Kanth और उनके दोस्त Sai Trilok की एक सड़क हादसे में मौत हो गई. दोनों की उम्र महज़ 31 साल थी. इस घटना ने इंडस्ट्री और फैंस को गहरे सदमे में डाल दिया है.

Published date india.com Published: May 11, 2026 12:25 PM IST
email india.com By Pooja Batra email india.com twitter india.com | Edited by Pooja Batra email india.com twitter india.com
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Telugu Actor Death: तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी एक दुख की खबर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. युवा अभिनेता K. Bharat Kanth की एक सड़क हादसे में मौत हो गई है, इस वक्त उनकी करीबी दोस्त Sai Trilok भी उनके साथ थे जिनकी मौके पर ही मौत ही गई. दोनों की उम्र महज़ 31 साल की थी.

ANI की खबर के मुताबिक, हैदराबाद के आदिबतला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आउटर रिंग रोड पर एग्जिट नंबर 12 के पास भरत कांत की कार एक ट्रक से टकरा गई. पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा, “यह दुर्घटना कल रात हुई. हमने मामला दर्ज कर लिया है, मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रहे हैं.” भरत कांत और साई त्रिलोक दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई.


ये घटना तब घटी जब वो नेल्लोर से हैदराबाद लौट रहे थे. बताया जा रहा है कि दोनों आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के निवासी थे. खबरों के अनुसार, भरत कांत और साई त्रिलोक शनिवार रात हैदराबाद के लिए रवाना हुए थे. लगभग सुबह 3 बजे वे पेद्दांबरपेट स्थित आउटर रिंग रोड पर पहुंचे और शमशाबाद की ओर जा रहे थे तभी यह घातक दुर्घटना हुई. बाद में दोनों मृतकों की पहचान उनके फोन नंबर और वाहन रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के आधार पर की गई.

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कौन थे भरत कांत?

बता दें, भरत कांत, 31 वर्ष के, एक उभरते हुए अभिनेता थे. तेलुगु डिजिटल दर्शकों के बीच वे एक डांसर, कंटेंट क्रिएटर और अभिनेता के रूप में जाने जाते थे. सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स की संख्या लगातार बढ़ रही थी. वहीं त्रिलोक एक कैमरामैन थे. खबरों के अनुसार, दोनों लगभग एक दशक पहले तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए हैदराबाद आए थे.

(इनपुट एजेंसी)

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Pooja Batra

Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

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