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Telugu Actor Death Bharat Khanth And Cinematographer Dies In Hyderabad Road Accident

Telugu Actor Death: तेलुगु इंडस्ट्री के लिए दुख की खबर, हादसे में 2 सितारों की मौत, 31 साल की उम्र में खत्म हुई जिंदगी

Telugu Actor Death: तेलुगु एक्टर K. Bharat Kanth और उनके दोस्त Sai Trilok की एक सड़क हादसे में मौत हो गई. दोनों की उम्र महज़ 31 साल थी. इस घटना ने इंडस्ट्री और फैंस को गहरे सदमे में डाल दिया है.

Telugu Actor Death bharat khanth and cinematographer dies in hyderabad road accident

Telugu Actor Death: तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी एक दुख की खबर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. युवा अभिनेता K. Bharat Kanth की एक सड़क हादसे में मौत हो गई है, इस वक्त उनकी करीबी दोस्त Sai Trilok भी उनके साथ थे जिनकी मौके पर ही मौत ही गई. दोनों की उम्र महज़ 31 साल की थी.

ANI की खबर के मुताबिक, हैदराबाद के आदिबतला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आउटर रिंग रोड पर एग्जिट नंबर 12 के पास भरत कांत की कार एक ट्रक से टकरा गई. पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा, “यह दुर्घटना कल रात हुई. हमने मामला दर्ज कर लिया है, मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रहे हैं.” भरत कांत और साई त्रिलोक दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

Hyderabad, Telangana: Telugu actor Bharath Kanth and another person lost their lives after their car collided with a truck near Exit No. 12 on the ORR under Adibatla police station limits in Hyderabad. This incident happened last night. We have registered a case, shifted the… — ANI (@ANI) May 11, 2026



ये घटना तब घटी जब वो नेल्लोर से हैदराबाद लौट रहे थे. बताया जा रहा है कि दोनों आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के निवासी थे. खबरों के अनुसार, भरत कांत और साई त्रिलोक शनिवार रात हैदराबाद के लिए रवाना हुए थे. लगभग सुबह 3 बजे वे पेद्दांबरपेट स्थित आउटर रिंग रोड पर पहुंचे और शमशाबाद की ओर जा रहे थे तभी यह घातक दुर्घटना हुई. बाद में दोनों मृतकों की पहचान उनके फोन नंबर और वाहन रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के आधार पर की गई.

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कौन थे भरत कांत?

बता दें, भरत कांत, 31 वर्ष के, एक उभरते हुए अभिनेता थे. तेलुगु डिजिटल दर्शकों के बीच वे एक डांसर, कंटेंट क्रिएटर और अभिनेता के रूप में जाने जाते थे. सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स की संख्या लगातार बढ़ रही थी. वहीं त्रिलोक एक कैमरामैन थे. खबरों के अनुसार, दोनों लगभग एक दशक पहले तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए हैदराबाद आए थे.

(इनपुट एजेंसी)

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