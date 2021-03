Telugu actor Sudheer Babu feasted on 8000 calories ice-cream to celebrate cheat day see pics-तेलुगू अभिनेता सुधीर बाबू ने चीट मील डे सेलिब्रेट करने के लिए 8 हजार कैलोरी की आईसक्रीम की दावत उड़ाई. अपने नए इंस्टाग्राम पोस्ट में सुधीर को एक आइसक्रीम पार्लर में चलते हुए और फिर चॉकलेट आइसक्रीम के एक बड़े कप को खाते हुए देखा जा सकता है. Also Read - Amitabh Bachchan-Emraan Hashmi की फिल्म Chehre का पोस्टर आउट, इस दिन रिलीज़ होगा ट्रेलर

इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है, "8000 से ज्यादा कैलोरी की आइसक्रीम. यह चीट मील मैंने बहुत कड़ी मेहनत के बाद पाया है. मुझे लगता है कि मैं श्रीदेवी सोडा सेंटर में बहुत अच्छा दिखने जा रहा हूं."

हाई कैलोरी आइसक्रीम खाना, उनकी आगामी फिल्म ‘श्री देवी सोडा सेंटर’ को प्रमोट करने के लिए किया गया एक स्टंट था. इस फिल्म का निर्देशन करण कुमार ने किया है. फिल्म में अभिनेत्री आनंदी भी हैं. हालांकि फिल्म की बाकी डिटेल्स आना अभी बाकी है.

View this post on Instagram A post shared by Sudheer Babu (@isudheerbabu)

बता दें कि पिछले साल सुधीर बाबू को नानी के साथ फिल्म ‘वी’ में देखा गया था. यह फिल्म ओटीटी पर रिलीज हुई थी.