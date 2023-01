Sudheer Varma Suicide: तेलुगु स्टार सुधीर वर्मा ने की आत्महत्या, शोक में डूबी इंडस्ट्री

Sudheer Varma Suicide: साउथ इंडस्ट्री से शॉकिंग खबर सामने आई है. तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री के यंग एक्टर सुधीर वर्मा ने सुसाइड कर लिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोमवार को एक्टर ने आत्महत्या कर ली है. सुसाइड की जानकारी उनके दोस्त और को-स्टार सुधाकर कोमाकूल ने अपने एक ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है. पुलिस के मुताबिक, 10 जनवरी को एक्टर सुधीर वर्मा ने वारंगल में किसी तरह का जहरीला पदार्थ खा लिया था. इसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई और वो अपने रिश्तेदार के पास उनके हैदराबाद वाले घर चले गए थे. सुधीर की मौत की खबर सुनकर साउथ इंडस्ट्री के तमाम लोग उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

साउध एक्टर सुधीर वर्मा ने 23 जनवरी को अपने विशाखापट्टनम में अपने घर पर आत्महत्या कर ली। इस खबर की पुष्टि तेलुगू फिल्मों के डायरेक्टर वेंकी कुदुमुला ने की। उन्होंने सोशल मीडिया पर दी उन्होंने लिखा, ‘कई बार सबसे प्यारी मुस्कराहट में बहुत दर्द छिपा होता है…आपको यह नहीं करना चाहिए था…आपकी आत्मा को शांति मिले. ‘इस खबर से साउथ इंडस्ट्री में दुख की लहर है.