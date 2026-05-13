By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
'राम-कृष्ण को नहीं देखा, पर मोदी को देखा है, इस एक्टर ने पीएम की तारीफ में पढ़े कसीदे, बोले- मेरा जन्म सफल हो गया
हैदराबाद एयरपोर्ट पर पीएम मोदी से मुलाकात के बाद तेलुगु अभिनेता तनिकेल्ल भरणी भावुक हो गए और उन्होंने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सम्मान बताया. साथ ही ये भी कहा कि उनका जन्म सफल हो गया.
तेलुगु सिनेमा के दिग्गज अभिनेता तनिकेल्ल भरणी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. हाल ही में अभिनेता की मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी से हैदराबाद में मुलाकात हुई, जिसके बाद वो भावुक हो गए. पीएम से मिलना उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था. दिलचस्प बात ये है कि प्रधानमंत्री ने भीड़ के बीच भरणी को पहचान लिया. उन्होंने खुद आगे बढ़कर तनिकेल्ल से बातचीत की.
महापुरुष हैं नरेंद्र मोदी?
इस मुलाकात के बाद भरणी ने सोशल मीडिया पर लिखा-मैंने राम को नहीं देखा, कृष्ण को नहीं देखा. आदि शंकराचार्य को नहीं देखा स्वामी विवेकानंद को भी नहीं देखा. उन्हें आज कोई नहीं देख सकता लेकिन मैंने महापुरुषों का अंश लिए नरेंद्र मोदी को देखा है. मैंने उनसे हाथ मिलाया, मैं उनसे गले मिला. मेरा जन्म सफल हो गया.
View this post on Instagram
अभिनेता के लिए सबसे बड़ा सम्मान
Tanikella Bharani ने इस मुलाकात को खुद के लिए सबसे बड़ा सम्मान बताया है. उन्होंने कहा- ये मुलाकात किसी भी ट्रॉफी या अवॉर्ड से बड़ी है. उन्हें अपने करियर में कई सम्मान मिले हैं, लेकिन ये पल सबसे खास और अलग है. उनके मुताबिक, किसी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति का इस तरह से पहचानना और सम्मान देना एक कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात है.
यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लोगों ने अभिनेता की पोस्ट पर जमकर प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा- मोदी में महापुरुषों केअंश, वहीं एक यूजर ने इस बयान को अतिश्योक्ति करार दे दिया. कुछ लोगों का मानना है कि किसी भी राजनीतिक नेता की तुलना भगवान से करना सही नहीं है और इससे एक गलत संदेश जाता है.
Akhilesh Yadav vs Prateek Yadav: ‘सियासत से दूरी, लग्जरी से यारी’, अखिलेश से कितने अलग थे प्रतीक यादव?
कौन हैं तनिकेल्ल भरणी?
तनिकेल्ल भरणी तेलुगु सिनेमा के एक जाने-माने अभिनेता, लेखक और कवि हैं. उन्होंने अपने करियर में 750 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है. भरणी सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं बल्कि संवेदनशील लेखक भी हैं. उनके लेखन में समाज, संस्कृति और मानवीय भावनाओं की झलक मिलती है. यही वजह है कि उनका बयान खूब वायरल हो रहा है.
बता दें, भारत में सिनेमा और राजनीति का रिश्ता हमेशा से गहरा रहा है. कई अभिनेता राजनीति में आते हैं और कई बार राजनीतिक नेताओं के समर्थन में बयान भी देते हैं. तनिकेल्ल भरणी का यह बयान भी इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें