Chaitanya Suicide: तेलुगू कोरियोग्राफर चैतन्य ने की आत्महत्या, आखिरी वीडियो में कहा 'मैं सहन नही'

Telugu Choreographer Chaitanya Death: तेलुगू कोरियोग्राफर चैतन्य का गत 30 अप्रैल को निधन हो गया है. खबर है कि कोरियोग्राफर चैतन्य ने कथित तौर पर सुसाइड किया है. मीडिया में अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक उन्होंने अपना कर्ज ना चुका पाने की वजह से ये फैसला लिया है. कोरियोग्राफर चैतन्य ने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. आपको बता दें कि कोरियोग्राफर चैतन्य को फेमस तेलुगू डांस शो ‘धी’ में देखा गया था.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सुसाइड करने से ठीक पहले चैतन्य ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो भी शेयर किया था. वीडियो में उन्होंने खुलासा किया था कि वह अपने कर्ज को नहीं चुका पाए हैं. उन्होंने कहा कि वह दबाव को सहन नहीं कर पा रहे हैं. इस वीडियो में आप उन्हें सुन सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि ‘मेरी मां, पिताजी और बहन ने मेरी काफी अच्छी देखभाल की और कभी कोई समस्य़ा का सामना नहीं करने दिया था. मेरे सभी दोस्तों से मैं ईमानदारी से क्षमा चाहता हूं. मैंने कई लोगों को परेशान किया और मैं सभी से माफी मांगता हूं. पैसे के मामले में मैंने अपनी अच्छाई खो दी. सिर्फ कर्ज लेना ही नहीं बल्कि चुकाने की क्षमता भी होनी चाहिए. लेकिन मैं यह नहीं कर सका. इस समय मैं नेल्लोर में हूं और यह मेरा आखिरी दिन है. मैं अपनी कर्ज से जुड़ी समस्याओं को सहन नहीं कर सकता.’