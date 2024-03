Bigg Boss तेलुगु कंटेस्टेंट और डायरेक्टर Surya Kiran ने दुनिया को कहा अलविदा, इस बीमारी से थे पीड़ित

Surya Kiran Passes Away : साउथ इंडस्ट्री से एक बुरी खबर ने फैंस को हैरान कर दिया है. टैलेंटेड डायरेक्टर और बिग बॉस तेलुगु (Bigg Boss Telugu) के पूर्व कंटेस्टेंट सूर्य किरण अब इस दुनिया में नहीं रहे. सूर्या (Surya Kiran), तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर-डायरेक्ट थे, जिन्होंने ‘धाना 51’ और ‘सत्यम’ जैसी फिल्मों का निर्माण किया. प्राप्त जानकारी के मुताबिक सूर्य किरण बीते कई दिनों से पीलिया से पीड़ित थे, उन्होंने अपने चेन्नई स्थित घर में आखिरी सांस ली. सूर्या के अचानक निधन ने इंडस्ट्री के लोगों को सदमे में डाल दिया है. फिल्म इंडस्ट्री में सूर्य किरण ने अपना करियर बेहद कम उम्र में ही शुरू कर दिया था. उन्होंने मास्टर सुरेश के नाम से तेलुगु और तमिल फिल्मों में एक चाइल्ड एक्टर के रूप में अपनी पहचान बनाई. 200 से अधिक फिल्में बनाने के बाद, निर्देशन में आने से पहले उन्होंने खुद को एक बहुमुखी कलाकार के रूप में स्थापित किया.

We are deeply saddened by the sudden demise of the actor and director #SuryaKiran garu. Our heartfelt condolences go out to his friends and family. #RIPSuryaKiran pic.twitter.com/QeAogcmy3v

— Aditya Music (@adityamusic) March 11, 2024