Allu Arjun Tests Positive for Coronavirus At Home Isolation Now: साउथ फिल्मों के एक्टर अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) हाल ही में कोरोना की ग्रस्त में आए हैं और उन्होंने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया पर दी है. अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) ने बताया है कि वो फिलहाल सेल्फ आइसोलेशन में हैं और उम्मीद है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे. एक्टर ने बताया है कि रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने खुद को घर में ही आइसोलेट कर लिया है.

अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा है, ‘मैं कोरोना पॉजिटिव गया हूं. मैंने घर में ही खुद को आइसोलेट कर लिया है और सभी प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा हूं. साथ ही लिखा कि जो लोग भी हाल फिलहाल में उनके संपर्क में आए हैं वो भी टेस्ट करा लें.’



एक्टर ने अपने स्वास्थ्य के बारे में बताते हुए लिखा है, ‘मेरे फैंस और शुभचिंतकों को बताना चाहता हूं कि वो घबराएं ना, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं.’ साथ ही अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) ने अपने फैंस से अपील की है कि वो अपना ख्याल रखें और घर पर ही रहें और जिन्हें मौका मिला है वो वैक्सीन लगवा लें. बता दें, कुछ दिनों पहले ही अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) मालदीव से वापस लौटे हैं. वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने गए थे. इस दौरान उनके परिवार के बाकी लोग भी उनके साथ थे.