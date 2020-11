Telugu star Superstar Pawan Kalyan takes a metro ride for Vakeel Saab in hyderabad- प्रसिद्ध तेलुगू अभिनेता और राजनेता पवन कल्याण ने हैदराबाद में गुरुवार को मेट्रो की सवारी की. जनसेना नेता मधापुर मेट्रो स्टेशन में मेट्रो में सवार हुए और अपनी आगामी फिल्म वकील साब की शूटिंग के लिए मियापुर तक की सवारी की. उनके साथ निर्माता दिल राजू भी थे. Also Read - श्रद्धा कपूर की 'इच्छाधारी नागिन' वाली तस्वीरें हैं बेहद डरावनी, उगलेंगी जहर ऐसे... डसा हुआ ना मांगेगा पानी

जनसेना नेता के अनुसार, पवन कल्याण ने कोविड-19 दिशानिर्देशों के तहत मेट्रो स्टेशन चेकिंग और इंट्री गेट पर सभी प्रक्रियाओं का पालन किया.

View this post on Instagram #VakeelSaab #PawanKalyan A post shared by Pawan Kalyan (@pawankalyan.k) on Nov 4, 2020 at 10:15pm PST

अभिनेता ने मियापुर तक सफर करने के लिए अमरप्रीत इंटरचेंज स्टेशन में मेट्रो चेंज किया. यात्रा के दौरान उन्होंने कुछ यात्रियों से बातचीत की.

जनसेना नेता के अनुसार, पवन ने राज्य के दरकक्षरामम के एक किसान चीना सत्यनारायण से फसलों और मौजूदा स्थिति के बारे में पूछा. किसान ने उन्हें बताया कि हालिया भारी बारिश से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है.

सत्यनारायण ने अभिनेता से कहा, “मेरे परिवार और इलाके में आपके कई फैंस हैं. मैं पहली बार मेट्रो में सफर कर रहा हूं.”

इसपर पवन ने कहा, “केवल आप पहली बार मेट्रो से सफर नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैं भी कर रहा हूं.”