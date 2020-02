हैदराबाद: तेलुगू सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म ‘सरिलेरु नीकेवरु’ रिलीज के 50वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है. यह फिल्म 11 जनवरी को रिलीज हुई थी. महेश बाबू ने शनिवार को ट्वीट किया, “हैशटैगसरिलेरु नीकेवरु के 50 दिन. एक ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के लिए मेरे निर्देशक, प्रोड्यूसर को प्यार भरा आलिंगन. मेरी पूरी टीम को धन्यवाद, क्योंकि यह चीज उनके बिना मुमकिन नहीं थी.

50 Days of #SarileruNeekevvaru. A BIGGG hug to my director @AnilRavipudi & my producer @AnilSunkara1 for giving me this BLOCKBUSTER🤗 Thanks to my entire team, without whom this wouldn’t have been possible! @vijayashanthi_m @iamRashmika @RathnaveluDop @prakashraaj @ThisIsDSP pic.twitter.com/2r1csytrMc

— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) February 29, 2020