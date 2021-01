Tenali Rama fame Krishna Bharadwaj rejected many offers of bald roles- टेलीविजन शो ‘तेनाली राम’ में अपने निभाए शीर्षक भूमिका में अभिनेता कृष्ण भारद्वाज को खूब पहचान मिली और एक ऐसे ऐतिहासिक किरदार के लिए उनका गंजा लुक भी इस कदर लोकप्रिय हुआ कि उन्हें ऐसे ऑफर्स मिलते ही रहे, जिनमें उन्हें गंजा दिखना था. हालांकि कृष्ण का कहना है कि टाइपकास्ट होने से बचने के लिए उन्होंने ऐसे किरदारों को करने से मना कर दिया. तेनाली राम विजयनगर साम्राज्य के सम्राट कृष्णदेवराय के दरबार में एक कवि थे. साल 2017 में शुरू हुआ यह कार्यक्रम तीन साल से भी अधिक समय तक चला और कृष्ण को इस पूरे समय में गंजा होकर रहना पड़ा था. Also Read - Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah की इस एक्ट्रेस की वेब सीरीज़ में एंट्री, जानें कैसा होगा रोल

कृष्ण ने बताया, "'तेनाली राम' के बाद मुझे ऐसे ऑफर्स मिलने लगे थे, जिनमें मुझे गंजा दिखना था, लेकिन मैंने इन्हें करने से मना कर दिया. मैं किसी गंजे लुक वाले किरदार को नहीं निभाना चाहता था क्योंकि मुझे टाइपकास्ट होने का डर था."

अभिनेता ने आगे कहा, “मैं ‘तेनाली राम’ के अपने किरदार के लिए आभारी हूं, लेकिन मेरा मानना है कि एक समय पर जाकर हर किसी को मूव ऑन करने की भी जरूरत है. मेरी चाह अब कुछ गंभीर किरदारों को निभाने और अलग शैली में काम करने की है ताकि एक क्यूट बॉस नेक्स्ट डोर के मेरी ईमेज में कुछ बदलाव आ सके.”