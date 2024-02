Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya Review: शाहिद-कृति होंगे पास या फेल, दर्शकों ने दिया फैसला

Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya Review Hindi: शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) कृति सेनन (Kirti Sanon) स्टारर तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया (Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya) आज पर्दे पर आ चुकी है. वैलेंटाइन वीक में दर्शकों के लिए ये फिल्म एक तोहफे जैसी है, अगर आप अपने पार्टनर के संग इस खास दिन पर कोई फिल्म देखने की सोच रहे हैं तो आप शाहिद-कृति की साई-फाई रोमांटिक फिल्म के बारे में सोच सकते हैं. खास बात ये है कि इस फिल्म में पहली बार फैंस को शाहिद और कृति की जोड़ी देखने को मिलेगी. ऐसे में फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद अगर आप भी फिल्म देखने का मन बना रहे हैं तो पहले इसके रिव्यू सोशल मीडिया पर कैसे हैं (Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya Review) आइए जानते हैं.

शाहिद-कृति की रोम कॉम ‘तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया’ आज थिएटर्स में रिलीज हो गई है. फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. बता दें एक रोम कॉम फिल्म है और इसे वैलेंटाइन वीक में रिलीज किया गया है. ऐसे में उम्मीद है कि लोग इसे पसंद करें, क्योंकि इसकी एडवांस बुकिंग तो अच्छी खासी हुई थी. ऐसे में अब फिल्म के रिव्यू भी सामने आने लगे हैं. वैसे अब तक सामने आए रिव्यू के हिसाब से ज्यादातर लोगों को शाहिद-कृति की ये फिल्म पसंद आई है और वे इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

#TeriBaatonMeinAisaUljhaJiya Shahid Kapoor has a million dollar smile, and this movie is a full gamut of emotions down to that absolutely wild ending. #AxAtTheMovies

X यानि ‘तेरी बातों में ऐसे उलझा जिया’ पर एक्स अकाउंट (Twitter) पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है और बताया है कि उन्हें शाहिद कपूर और कृति सेनन की साई-फाई रोमांटिक फिल्म की कहानी अच्छी लग रही है और ये हिट है. फिल्म में कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस है, शाहिद कपूर की एक्टिंग ओके ओके है. कृति सेनन सिफ्रा है और उनकी एक्टिंग अच्छी है. वन टाइम वॉच मूवी है.

#RealReview #TeriBaatonMeinAisaUljhaJiya movie hit hai..Film main comedy drama Romance hai. #ShahidKapoor ki Acting ok ok #KritiSanon he is Sifra good Acting one time watch movie .my Review. #TBMAUJReview ! @shahidkapoor @kritisanon @MaddockFilms @TSeries #tseries #JioStudios pic.twitter.com/HRnfMGakvE

एक अन्य यूजर ने लिखा, “ तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया एक बार देखने लायक अच्छी फैमिली ड्रामा है. पहला पार्ट एवरेज और दूसरे पार्ट में थोड़ा ह्यूमर और कॉमेडी है. कोई बड़ा उलटफेर नहीं. सब कुछ प्रीडिक्टेबल है. क्लाइमेक्स में एक सरप्राइज़ कैमियो है. शाहिद और कृति की केमिस्ट्री मेन अट्रैक्शन है.”

#TeriBaatonMeinAisaUljhaJiya is a good one time watch family drama. Average first half and with little humour and comedy in the second half. No big twists. Everything is predictable. There is suprise cameo in the climax. Shahid and kriti’s chemistry was main highlight. pic.twitter.com/Yzo1q2NFA4

— Daanish (@Daanishdhawan) February 9, 2024