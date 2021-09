Thalaivi Review Is This Is Kangna Best One: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangna Ranaut) इन दिनों अपनी सबसे मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘थलाइवी’ (Thalaivi ) को लेकर सुर्ख़ियों में हैं. बता दें कि यह फिल्म तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जयललिता की जिंदगी पर आधारित है और अरसे बात कोई फिल्म पर्दे पर आने वाली है. ऐसे में दर्शकों को इस फिल्म से बेहद उम्मीदे हैं और अगर इसका रिव्यू देखकर तो यही लगता है कि फिल्म जबरदस्त है.Also Read - 'थलाइवी' रिलीज़ से पहले कंगना रनौत को झटका, सिनेमाघरों पर फिल्म नहीं देख पाएंगे दर्शक

तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता की जीवनी पर बनी कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की फिल्म 'थलाइवी' (Thalaivii) का फर्स्ट रिव्यू सामने आ गया है. दरअसल फिल्म के पर्दे पर आने से पहले कई सारे मशूहर फिल्म क्रिटिक्स ने फिल्म देख ली है और सोशल मीडिया पर अपना रिव्यू दिया है. ऐसे में मशहूर फिल्म क्रिटिक और एंटरटेनमेंट पत्रकार तरण आदर्श ने फिल्म को पावरफुल बताया है और फिल्म में पांच में से 4 स्टार देकर इसे पहले ही सुपरहिट करार दिया है.

#OneWordReview…#THALAIVII: POWERFUL.

Rating: ⭐⭐⭐⭐️

One of the most powerful biopics to release on the #Hindi screen… Loads of drama + strong emotions + bravura performances [#KanganaRanaut and #ArvindSwami pitch in award-worthy acts] are major aces. #ThalaiviiReview pic.twitter.com/9RQKOT8hXt

— taran adarsh (@taran_adarsh) September 7, 2021