बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangna Ranaut) की फिल्म 'थलाइवी' (Thalaivii) जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. ऐसे में इस मूवी का रोमांटिक गाना 'तेरी आंखों में' (Teri Aankhon Mein) रिलीज हो गया है. इसमें 'जयललिता' और 'एमजीआर' के बीच ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री को दिखाया गया है. कंगना ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी है.

फिल्म 'थलाइवी' के नए गाने का काम 'तेरी आंखो में' है, इससे पहले कंगना रनौत (Kangna Ranaut) ने अपने इस गाने का टीजर रिलीज किया था. जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था, 'तेरी आंखो में' गाने में कंगना (Kangna Ranaut) और अभिनेता अरविंद स्वामी के बीच शानदार केमिस्ट्री देखने को मिल रही है. दोनों का गाने में खूबसूरत अंदाज देखते ही बन रहा है, फिल्म 'थलाइवी' में कंगना (Kangna Ranaut) जे जयललिता और अरविंद स्वामी एमजीआर का किरदार निभा रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Kangana Ranaut (@kanganaranaut)



अरमान मलिक और प्राजक्ता शुक्रे द्वारा गाया गया, 'तेरी आंखों में' जीवी प्रकाश कुमार द्वारा रचित और इरशाद कामिल द्वारा लिखा गया है, फिल्म को बड़े पर्दे पर उतारते हुए, 'थलाइवी' के निर्माताओं ने जयललिता को सिल्वर स्क्रीन पर वापस हुए उन्हे श्रद्धांजलि अर्पित की है. कंगना के फैंस और फिल्म 'थलाइवी' का इंतजार कर रहे दर्शक गानो को खूब पसंद कर रहे हैं