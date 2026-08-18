बॉक्स ऑफिस के बाद OTT पर राज करने आ रही है 'Jana Nayagan', कब और कहां देख पाएंगे थलापति विजय की फिल्म?

Jana Nayagan Ott Release Date: थलापति विजय की फिल्म 'Jana Nayagan' बॉक्स ऑफिस के बाद अब OTT पर करने आ रही है राज. आइए आपको बताते हैं कब और कहां पर देख सकते हैं आप?

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Jana Nayagan Ott Release Date: सुपरस्टार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय अपनी सादगी के लिए फैंस के बीच जाने जाते हैं. उनकी आखिरी फिल्म ‘जना नायकन’ लंबे वक्त और इंतजार के बाद सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. जिसको फैंस ने काफी ज्यादा प्यार दिया था. फैंस को इनका लुक काफी ज्यादा पसंद आया था. अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म राज करने आ रही है. इसको आप घर बैठे अब आसानी से देख सकते हैं. सिनेमाघरों में धमाकेदार एंट्री करने के बाद अब फिल्म के OTT रिलीज को लेकर दर्शकों की एक्साइटमेंट भी काफी ज्यादा बढ़ी हुई भी नजर आ रही है. यह फिल्म विजय के सिनेमाई करियर की आखिरी फिल्म मानी जा रही है, इसलिए इसके OTT प्रीमियर को लेकर भी जबरदस्त लोगों के बीच में बज बना हुआ है. आपको बता दें सिनेमाघरों में इस फिल्म ने काफी ज्यादा धूम मचाया हुआ था. अगर आप भी ये जानना चाहते हैं, कि आखिर ये फिल्म OTT पर कहां और अब आएगी तो आइए आपको बताते हैं.

OTT पर कब आएगी थलपति विजय की फिल्म ‘जना नायकन’?

लोग अब फिल्म ‘जना नायकन’ का OTT पर आने का इंतजार कर रहे हैं. फैंस काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं. अगर आपको भी नहीं पता है और आप जानना चाहते हैं, तो आपको बता दें. OTT प्रीमियर की तारीख इसी महीने Zee5 पर 21 अगस्त को स्ट्रीम होगी. अगर आप इसे थिएटर नहीं गए हैं, तो आप इसको घर बैठे आराम से एंजॉय कर सकते हैं.

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विजय की आखिरी फिल्म ने बढ़ाई एक्साइटमेंट

फिल्म ‘जना नायकन’ का OTT पर आने के बाद फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रही है. इस फिल्म को विजय के लंबे सिनेमाई सफर के आखिरी तौर पर आप देख सकते हैं. आधिकारिक फिल्म वेबसाइट भी इसे उनके अंतिम फिल्मी प्रोजेक्ट के रूप में ही दिखाई जा रही है. फिल्म की कहानी, विजय का किरदार, एक्शन सीक्वेंस और उनके आखिरी सिनेमाई अंदाज फैंस को काफी ज्यादा पसंद भी आ रहा है. इसको देखने के लिए फैंस काफी ज्यादा अब इंतजार कर रहे हैं. अब आपने भी अभी तक नहीं देखी है, तो आप इसको OTT पर अब आसानी से देख सकते हैं.

सिनेमाघरों में भी दिखा विजय का क्रेज

आपको बता दें जब ये फिल्म सिनेमाघरों में आई थी तो फैंस का क्रेज काफी ज्यादा था और फैंस को खूब पसंद भी आई थी.रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने मजबूत प्रदर्शन किया और छा गई. 20वें दिन तक फिल्म का भारत में कलेक्शन काफी ज्यादा बढ़िया हुई.