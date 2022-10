Ram Setu-Thank God BO Collection: दिवाली से एक दिन बाद मंगलवार को इस बार बॉक्स ऑफिस पर दो बड़े स्टार्स की फिल्में रिलीज हुई. इनमें एक अक्षय कुमार की ‘राम सेतु’ है तो वहीं दूसरी फिल्म अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत सिंह स्टारर ‘थैंक गॉड’ है. ऐसे में राम सेतु और थैंक गॉड के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं. अक्षय कुमार और जैकलीन फर्नांडिस की फिल्म का कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर शानदार रहा. हालांकि थैंक गॉड ने भी अच्छी कमाई करके अजय को राहत दी है. तो आइए जानते हैं कि आखिर ‘राम सेतु’ और ‘थैंक गॉड’ ने अपने पहले दिन कितनी कमाई की है.Also Read - Thank God Public Review: चित्रगुप्त बन जिंदगी की सिख दे गए अजय देवगन, जानें क्या है पब्लिक रिव्यू और कितनी है पहले दिन की कमाई | Watch Video

राम सेतु ने जीता फैंस का दिल

बॉक्स इंडिया की रिपोर्ट की माने तो राम सेतु ने रिलीज के पहले दिन शानदार कमाई की है. खबर के मुताबिक अक्षय की राम सेतु ने ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है. फेस्टिव सीजन में राम सेतु की कमाई ने अक्षय कुमार को खासी राहत दी है. बता दें कि इसके पहले अक्षय कुमार फिल्म बच्चन पांडे से आगे निकल गई है. जहां एक तरफ बच्चन पांडे ने रिलीज़ के पहले दिन 13 करोड़ और सम्राट पृथ्वीराज ने 10 से ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया. वही दूसरी ओर राम सेतु 15 करोड़ के आंकड़े के साथ आगे निकल गई है.

थैंक गॉड ने की है इतनी कमाई

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म ने पहले दिन 8 से 10 करोड़ की कमाई की. बता दें, अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु से फिल्म को तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है. थैंक गॉड की कमाई पर राम सेतु ने काफी प्रभाव डाला है. आने वाले दिनों में अनुमान लगाए जा रहे हैं कि राम सेतु के सामने टिके रहने के लिए अजय देवगन की फिल्म को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी.