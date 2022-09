Thank God Release Date: अजय देवगन (Ajay Devgn) सिद्धार्थ मल्होत्रा (Siddharth Malhotra) और रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) जल्द ही एक साथ एक फिल्म में नजर आने वाले हैं. दरअसल अजय देवगन की मोस्ट अवेटड फिल्म ‘थैंक गॉड’ (Thank God) का पहला लुक जारी हो गया है. पहले ये फिल्म 29 जुलाई, 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ये फिल्म इसी साल दिवाली के खास मौके पर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी. फैंस भी इस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं और अब फैंस का यह इंतजार खत्म हो गया है. बता दें कि फिल्म थैंक गॉड से अजय और सिद्धार्थ मल्होत्रा का फर्स्ट लुक आउट हो गया है.Also Read - Vikram Vedha Trailer: 'विक्रम वेधा' के ट्रेलर में दिखा दमदार एक्शन, धांसू एक्शन में दिखे ऋतिक और सैफ

अजय फिल्म में चित्रगुप्त का किरदार निभा रहे हैं, जो माइथोलॉजी के अनुसार, हर इंसान की जिंदगी का लेखाजोखा रखते हैं. ऐसे में अजय देवगन ने जो फोटो शेयर की है उसमें वो एक चमचमाते हुए सिंहासन पर बैठे हुए हैं, जिसके दोनों और सींग जैसी आकृति बनी है. इसके साथ ही वो सूट-बूट पहने नजर आ रहे हैं और चश्मा लगाए हुए नजर आ रहे हैं. पोस्टर के साथ उन्होंने लिखा- इस दिवाली आप और आपके परिवार के साथ गेम खेलने चित्रगुप्त आ रहे हैं। ट्रेलर कल आएगा। फिल्म 25 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

This Diwali, Chitragupt is coming to play the game of life with you and your family! #ThankGod trailer out tomorrow.

In cinemas on October 25.@SidMalhotra @Rakulpreet pic.twitter.com/78fjGfsUkq

— Ajay Devgn (@ajaydevgn) September 8, 2022