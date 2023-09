भूमि पेडनेकर और शहनाज ने किया नए संसद भवन का दौरा, एक्ट्रेस ने कहा 'ये महिलाओं का दौर है'

जब से दिल्ली में नए ससंद भवन का उद्घाटन हुआ है बॉलीवुड के भी कई सारे सितारे अब तक इस संसद भवन में आ चुके हैं और कल यानि की(19 सितंबर) महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया और मौजूदा पांच दिवसीय विशेष सत्र के दौरान लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत कोटा प्रदान करने के लिए इसे लाया गया है.इस बिल का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखा गया है. ऐसे में अब तक इस बिल के समर्थम में कई सारे सितारे अपनी राय रख चुके हैं. कल ही ससंद भवन में कंगना और ईशा गुप्ता ने इस पर अपनी बात रखी थी और अब भूमि पेडनेकर और शहनाज गिल ने अपनी आगामी फिल्म ‘थैंक यू फॉर कमिंग’ की रिलीज से पहले नए संसद भवन का दौरा किया है और इस बिल पर खुशी जाहिर की है.

भूमि पेडनेकर ने इस बिल पर बात करते हुए कहा कि ‘एक आधुनिक भारतीय महिला के रूप में, प्रतिनिधित्व हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है.जब महिलाएं सत्ता की स्थिति में होती हैं, तो बहस, नीतियों और कानून बनाने में एक महिला की नजर होगी. यह बहुत महत्वपूर्ण है. यह महिलाओं का युग है .यह हमारे लिए गर्व की बात है. एक भारती होने के नाते और एक महिला होने के नाते मैं बेहज खुश हूं कि आने वाला कल और भी बेहतर होगा.’

