Thank You ISRO : इंडियन फिल्म स्टार्स ने Chandrayaan-3 की सफलता पर देश को दी बधाई, देखें सभी के रिएक्शन

भारत के मून मिशन चंद्रयान-3 (Chandrayaan 3) के विक्रम लैंडर ने योजना के अनुसार, बुधवार शाम को सफलतापूर्वक चंद्रमा की धरती पर अपने चारों पैर आसानी से और सुरक्षित रूप से स्थापित कर दिए और यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया. 40 दिनों से अधिक समय तक लगभग 3.84 लाख किमी की यात्रा करने के बाद लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा. लैंडिंग के साथ 600 करोड़ रुपये के चंद्रयान -3 मिशन का एक बड़ा हिस्सा पूरा हो गया है. इस उपलब्धी पर अब इंडियन फिल्म स्टार्स का भी रिएक्श सामने आने लगा है. आइए जानते हैं किसने क्या कहा.

अक्षय कुमार ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर करते हुए देश को चंद्रयान-3 की सक्सेस पर देश और वैज्ञानिकों को बधाई दी है. अक्षय कुनार ने लिखा, ‘अरबों दिल आज थैंक्यू इसरो बोल रहे हैं. आपने हमें गर्व महसूस कराया. खुशकिस्मत हूं कि भारत को इतिहास रचते देख पाया. अब भारत चांद पर है, हम चांद पर हैं’.