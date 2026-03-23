The 50 Winner’: फैजू को पछाड़ शिव ठाकरे बने विनर, बप्पा के दर पर टेका माथा, फैंस संग ली सेल्फी

The 50 Winner: The 50 शो के विनर बने शिव ठाकरे ने फैजू को कड़ी टक्कर देकर जीत हासिल की, जिसके बाद वो बप्पा का आशीर्वाद लेने उनके दर पहुंचे और फैंस के साथ सेल्फी लेते नजर आए.

Published date india.com Published: March 23, 2026 10:24 PM IST
email india.com By Pooja Batra email india.com twitter india.com | Edited by Pooja Batra email india.com twitter india.com
Shiv Thakare The 50 winner, Faisu The 50 show, Shiv Thakare winner, Shiv Thakare Ganpati visit, Faisal Shaikh The 50, Shiv Thakare fans selfie, reality show winner India, Shiv Thakare news, Faisu vs Shiv Thakare, The 50 reality show
Shiv Thakare The 50 winner

इस एक्टर पर काला जादू करती थीं कंगना रनौत? खाने में गंदा खून मिलाकर खिलाती थी, सैंडल से मारा, श्मशान घाट तक भेजा? 7

धरती पर 3,000 साल से भटक रहे हैं अश्वथामा! 5000-6000 तक और ऐसे ही जीना होगा? श्री कृष्ण ने क्यों दिया ये श्राप, फिल्म में बताई है पूरी बात 8

The 50 Winner: टीवी एक्टर शिव ठाकरे ने रियलिटी शो ‘The 50’ की ट्रॉफी जीत ली है. फिनाले में उन्होंने फैसल शेख यानी फैजू को कड़ी टक्कर देते हुए ये खिताब अपने नाम किया. इस जीत के बाद शिव ठाकरे के फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ गई और सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर बधाइयां मिल रही हैं.शो में प्रिंस नरूला और शिव ठाकरे के बीच कांटे की टक्कर हुई, लेकिन शो और फैंस का दिल शिव ने जीता. जीत के बाद अब शिव ठाकरे बप्पा के दर्शन के लिए सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे. उन्होंने बप्पा के आशीर्वाद लेने के साथ-साथ फैंस के साथ सेल्फी भी ली.

‘द 50’ की ट्रॉफी के साथ मंदिर पहुंचे

शिव ठाकरे रियलिटी शो ‘द 50’ की ट्रॉफी के साथ मंदिर पहुंचे. मीडिया से बात करते हुए शिव ने कहा, “मुझे खुशी है कि शो के पैसे किसी की जिंदगी बनाने में काम आ रहे हैं. यह शो भी बहुत अच्छा था और जहां आज मैं दर्शन के लिए आया हूं, वो जगह भी बहुत प्यारी है.”

जीती हुई रकम किसानों को दे दी

शिव ठाकरे ने बताया कि जीती हुई 50 लाख की रकम एक किसान को दे दी गई है. वो बहुत गरीब है और मुझे खुशी है कि उन पैसों से किसी की जिंदगी संवर रही है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source
View this post on Instagram

A post shared by Shiv Thakare (@shivthakare9)

लोगों को दिखाई ट्रॉफी

शिव ठाकरे ने इस दौरान अपनी ट्रॉफी को न सिर्फ लोगों को दिखाया, उसे बार-बार चूमा भी. फैंस भी शिव के साथ फोटो क्लिक करवाने को लेकर काफी उत्साहित दिखे. अभिनेता ने भी खुले दिल के साथ फैंस का स्वागत किया और ढेर सारी सेल्फी ली. शिव ने सिद्धिविनायक मंदिर के दर्शन की फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर की, जिसमें वे बप्पा के सामने शो की ट्रॉफी लिए खड़े हैं.

शो में किनसे था मुकाबला

बता दें कि शो के फाइनल में शिव का मुकाबला मिस्टर फैजू, रजत दलाल, सिंगर काका और कृष्णा श्रॉफ से था. हालांकि, सभी धुरंधरों को पीछे छोड़ते हुए शिव ने ट्रॉफी अपने नाम की. इससे पहले वो बिग बॉस मराठी 2 की ट्रॉफी अपने नाम कर चुके हैं. हालांकि, उन्होंने रियलिटी शो ‘द 50’ की ट्रॉफी को प्रिंस नरूला के नाम किया. शो में दोनों की जबरदस्त दोस्ती देखने को मिली थी. प्रिंस ने भी अपना टिकट टू फिनाले शिव को दिया था और कहा था कि उन्हें ज्यादा खुशी तब होगी, जब शिव शो की ट्रॉफी जीतकर लाएंगे.

(इनपुट एजेंसी)

About the Author

Pooja Batra

Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.