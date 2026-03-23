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The 50 Winner’: फैजू को पछाड़ शिव ठाकरे बने विनर, बप्पा के दर पर टेका माथा, फैंस संग ली सेल्फी
The 50 Winner: The 50 शो के विनर बने शिव ठाकरे ने फैजू को कड़ी टक्कर देकर जीत हासिल की, जिसके बाद वो बप्पा का आशीर्वाद लेने उनके दर पहुंचे और फैंस के साथ सेल्फी लेते नजर आए.
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The 50 Winner: टीवी एक्टर शिव ठाकरे ने रियलिटी शो ‘The 50’ की ट्रॉफी जीत ली है. फिनाले में उन्होंने फैसल शेख यानी फैजू को कड़ी टक्कर देते हुए ये खिताब अपने नाम किया. इस जीत के बाद शिव ठाकरे के फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ गई और सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर बधाइयां मिल रही हैं.शो में प्रिंस नरूला और शिव ठाकरे के बीच कांटे की टक्कर हुई, लेकिन शो और फैंस का दिल शिव ने जीता. जीत के बाद अब शिव ठाकरे बप्पा के दर्शन के लिए सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे. उन्होंने बप्पा के आशीर्वाद लेने के साथ-साथ फैंस के साथ सेल्फी भी ली.
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‘द 50’ की ट्रॉफी के साथ मंदिर पहुंचे
शिव ठाकरे रियलिटी शो ‘द 50’ की ट्रॉफी के साथ मंदिर पहुंचे. मीडिया से बात करते हुए शिव ने कहा, “मुझे खुशी है कि शो के पैसे किसी की जिंदगी बनाने में काम आ रहे हैं. यह शो भी बहुत अच्छा था और जहां आज मैं दर्शन के लिए आया हूं, वो जगह भी बहुत प्यारी है.”
जीती हुई रकम किसानों को दे दी
शिव ठाकरे ने बताया कि जीती हुई 50 लाख की रकम एक किसान को दे दी गई है. वो बहुत गरीब है और मुझे खुशी है कि उन पैसों से किसी की जिंदगी संवर रही है.
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लोगों को दिखाई ट्रॉफी
शिव ठाकरे ने इस दौरान अपनी ट्रॉफी को न सिर्फ लोगों को दिखाया, उसे बार-बार चूमा भी. फैंस भी शिव के साथ फोटो क्लिक करवाने को लेकर काफी उत्साहित दिखे. अभिनेता ने भी खुले दिल के साथ फैंस का स्वागत किया और ढेर सारी सेल्फी ली. शिव ने सिद्धिविनायक मंदिर के दर्शन की फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर की, जिसमें वे बप्पा के सामने शो की ट्रॉफी लिए खड़े हैं.
शो में किनसे था मुकाबला
बता दें कि शो के फाइनल में शिव का मुकाबला मिस्टर फैजू, रजत दलाल, सिंगर काका और कृष्णा श्रॉफ से था. हालांकि, सभी धुरंधरों को पीछे छोड़ते हुए शिव ने ट्रॉफी अपने नाम की. इससे पहले वो बिग बॉस मराठी 2 की ट्रॉफी अपने नाम कर चुके हैं. हालांकि, उन्होंने रियलिटी शो ‘द 50’ की ट्रॉफी को प्रिंस नरूला के नाम किया. शो में दोनों की जबरदस्त दोस्ती देखने को मिली थी. प्रिंस ने भी अपना टिकट टू फिनाले शिव को दिया था और कहा था कि उन्हें ज्यादा खुशी तब होगी, जब शिव शो की ट्रॉफी जीतकर लाएंगे.
(इनपुट एजेंसी)
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