72nd National Film Awards: क्या बदल रहा है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार चुनने का तरीका? जानें क्या कह रहा है बदलता सिनेमा

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा कर दी है. इन पुरस्कारों में 2024 कैलेंडर वर्ष के दौरान सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) द्वारा प्रमाणित फिल्मों को सम्मानित किया गया और विजेताओं का चयन अनुभवी फिल्म निर्माता जयराज की अध्यक्षता वाली 11 सदस्यीय जूरी ने किया है. समीक्षकों द्वारा सराही गई फ़िल्मों के साथ-साथ, कमर्शियली सफल फ़िल्मों को भी मुख्य कैटेगरीज़ में पहचान मिली है. ‘आर्टिकल 370’ ने बेस्ट फ़ीचर फ़िल्म का अवॉर्ड जीता, जबकि ‘कल्कि 2898 AD’ और ‘पुष्पा 2’ जैसी बड़े बजट की फ़िल्मों और बड़े स्टार्स को भी सम्मान मिला है. हालांकि इस दौरान ये समझ आता है कि आर्टिस्टिक क्वालिटी और कमर्शियल सफलता के बीच का फ़ासला कम हो रहा है, क्योंकि ऐसी फ़िल्मों को ज़्यादा पहचान मिल रही है जिनमें कहानी कहने का बेहतरीन अंदाज़, टेक्निकल क्वालिटी और दर्शकों को पसंद आने वाली चीजें शामिल हैं.
क्या नेशनल फ़िल्म अवॉर्ड्स में क्यो है रहे हैं बदलाव?
काफी हद तक यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अब केवल ‘क्रिटिक्स-फेवरेट’ या आर्ट-हाउस सिनेमा तक सीमित नहीं रहे, बल्कि व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों को भी गंभीरता से मान्यता देने की दिशा में बढ़े हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में Article 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और कार्तिक आर्यन को चंदू चैपियन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है. ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि दोनों फिल्में मुख्यधारा की दर्शक-पहुँच और बॉक्स ऑफिस उपस्थिति रखती थीं, सिर्फ सीमित फेस्टिवल सर्किट वाली फिल्में नहीं थीं.
कमर्शियल और पैरेलल सिनेमा के बीच का फ़र्क कम अहम होता जा रहा है?
1. अगर आप मीडिया में आई रर्पोट की मानें तो फ़र्क खत्म हो रहा है लेकिन ये कहना अभी जल्दबाजी होती असल में जो बदल रहा है, वह है फ़िल्मों को देखने का पैमाना. कई भाषाओं में रिलीज़ होने वाली फ़िल्मों की सफलता ने “क्षेत्रीय” और “हिंदी” सिनेमा के बीच के पारंपरिक फ़र्क को कम कर दिया है.
2. तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम फ़िल्में देश भर के दर्शकों तक तेज़ी से पहुंच रही हैं, जिससे अवॉर्ड सीज़न के दौरान उनकी मौजूदगी और ज़्यादा दिखाई देने लगी है.
3. आज की बड़ी फ़िल्में सिर्फ मसाला नहीं होतीं उनमें विश्वस्तरीय सिनेमैटोग्राफी. साउंड डिज़ाइन,VFX,प्रोडक्शन डिज़ाइन और कई बार बेहद परिष्कृत स्क्रीनराइटिंग होती है.
4. इसलिए जब ऐसी फ़िल्में राष्ट्रीय पुरस्कारों में तकनीकी या क्रिएटिव श्रेणियां जीतती हैं, तो जूरी के लिए उन्हें सिर्फ कमर्शियल कहकर अलग रखना मुश्किल हो जाता है.
OTT ने सबसे बड़ा असर डाला
हाल के नेशनल फ़िल्म अवॉर्ड्स से पता चलता है कि तकनीकी उत्कृष्टता पर ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है और यह साफ़ तौर पर दिखाई भी देता है, लेकिन अहम बात यह है कि यह ज़ोर कहानी पर आधारित सिनेमा की जगह नहीं, बल्कि उसमें एक और चीज़ के तौर पर जोड़ा गया है.
नेशनल अवॉर्ड्स मुख्य रूप से इन चीज़ों के लिए मशहूर रहा है-
72वां राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार के विजेताओं से क्या पता चलता है-
नए तरीके से दिए जा रहे हैं अवॉर्ड?
हाल के नेशनल फ़िल्म अवॉर्ड्स में तकनीकी उत्कृष्टता, खासकर सिनेमैटोग्राफ़ी, प्रोडक्शन डिज़ाइन, साउंड डिज़ाइन और VFX पर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर दिया गया है. अवॉर्ड्स में अब यह बात ज़्यादा मानी जा रही है कि आज के सिनेमा में कहानी ही एकमात्र ऐसी चीज़ नहीं है जो अर्थ या संदेश देती है; इमेज, साउंड, स्पेस, टेक्सचर, रिदम और विज़ुअल बनावट भी कहानी कहने का ही हिस्सा हैं. यही वजह है कि अब एक शानदार विज़ुअल वाली मेनस्ट्रीम फ़िल्म भी उन्हीं बड़े सम्मानों के लिए मुकाबला कर सकती है, जो पहले लगभग सिर्फ़ पटकथा-प्रधान पैरेलल सिनेमा को ही मिलते थे.
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