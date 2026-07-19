72nd National Film Awards: क्या बदल रहा है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार चुनने का तरीका? जानें क्या कह रहा है बदलता सिनेमा

72nd National Film Award winner: 2024 में सर्टिफ़ाई हुई फ़िल्मों को सम्मानित करने वाले 72वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कारों की घोषणा आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली में कर दी गई है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/entertainment-hindi/the-announcement-of-the-72nd-national-film-awards-represents-a-powerful-expression-of-the-cinema-see-the-details-here-8477939/ Copy

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा कर दी है. इन पुरस्कारों में 2024 कैलेंडर वर्ष के दौरान सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) द्वारा प्रमाणित फिल्मों को सम्मानित किया गया और विजेताओं का चयन अनुभवी फिल्म निर्माता जयराज की अध्यक्षता वाली 11 सदस्यीय जूरी ने किया है. समीक्षकों द्वारा सराही गई फ़िल्मों के साथ-साथ, कमर्शियली सफल फ़िल्मों को भी मुख्य कैटेगरीज़ में पहचान मिली है. ‘आर्टिकल 370’ ने बेस्ट फ़ीचर फ़िल्म का अवॉर्ड जीता, जबकि ‘कल्कि 2898 AD’ और ‘पुष्पा 2’ जैसी बड़े बजट की फ़िल्मों और बड़े स्टार्स को भी सम्मान मिला है. हालांकि इस दौरान ये समझ आता है कि आर्टिस्टिक क्वालिटी और कमर्शियल सफलता के बीच का फ़ासला कम हो रहा है, क्योंकि ऐसी फ़िल्मों को ज़्यादा पहचान मिल रही है जिनमें कहानी कहने का बेहतरीन अंदाज़, टेक्निकल क्वालिटी और दर्शकों को पसंद आने वाली चीजें शामिल हैं.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा कर दी है.

‘आर्टिकल 370′ ने बेस्ट फ़ीचर फ़िल्म का अवॉर्ड जीता,’कल्कि 2898 AD’ और ‘पुष्पा 2’ को भी सम्मान मिला है.

कार्तिक आर्यन और ममूटी बने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, यामी गौतम को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सम्मान

ये पुरस्कार साल 2024 में सेंसर (CBFC) प्रमाणित फिल्मों के लिए दिए गए हैं.

क्या नेशनल फ़िल्म अवॉर्ड्स में क्यो है रहे हैं बदलाव?

काफी हद तक यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अब केवल ‘क्रिटिक्स-फेवरेट’ या आर्ट-हाउस सिनेमा तक सीमित नहीं रहे, बल्कि व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों को भी गंभीरता से मान्यता देने की दिशा में बढ़े हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में Article 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और कार्तिक आर्यन को चंदू चैपियन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है. ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि दोनों फिल्में मुख्यधारा की दर्शक-पहुँच और बॉक्स ऑफिस उपस्थिति रखती थीं, सिर्फ सीमित फेस्टिवल सर्किट वाली फिल्में नहीं थीं.

पहले क्या होता था और अब क्या अंतर आए हैं

समानांतर सिनेमा, सामाजिक विषय, फेस्टिवल सिनेमा और कम बॉक्स ऑफिस दबाव बनता नहीं होता है और कई बार उन फिल्मों का नाम सामने आता था, जिन्हें लोगों के बीच पहुंचाया तक नहीं जाता था. वहीं अब मुख्यधारा की फिल्में भी जिनकी बड़े बजट, ग्लैमर और बड़ी स्टार कास्ट होती है उन्हें इस धारा से जोड़ा जा रहा है.

अवॉर्ड में बदलाव कैसे आ रहे हैं-

1. ‘पुष्पा: द राइज़’ और ‘जवान’ जैसी ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्मों ने बड़े सम्मान हासिल किए हैं, जो यह दिखाता है कि अवॉर्ड्स का पारंपरिक फ़ोकस अब सिर्फ़ सामाजिक मुद्दों पर आधारित या इंडी-स्टाइल फ़िल्मों तक ही सीमित नहीं रहा है.

2. 72वें नेशनल फ़िल्म अवॉर्ड्स में ‘आर्टिकल 370’ को बेस्ट फ़ीचर फ़िल्म का सम्मान मिला, जबकि ‘कल्कि 2898 AD’ और ‘पुष्पा 2’ जैसी कमर्शियली सफल फ़िल्मों ने भी बड़े टेक्निकल और परफ़ॉर्मेंस अवॉर्ड जीते.

3. ‘कल्कि 2898 AD’ जैसी फ़िल्में दिखाती हैं कि भारतीय सिनेमा बड़े पैमाने पर विज़ुअल स्टोरीटेलिंग में निवेश कर रहा है और साथ ही आलोचकों से पहचान भी हासिल करना चाहता है

4. पारंपरिक रूप से, राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार पैरेलल या आर्ट-हाउस सिनेमा से जुड़े हुए थे. कई बड़ी कमाई वाली फिल्में राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं जीततीं, जबकि अपेक्षाकृत छोटी फिल्में जीत जाती हैं

5. हाल में जिस तरह से अवॉर्ड श्रेणी रखी गई है उससे पता चलता है कि बॉक्स-ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने वाली फ़िल्मों को भी पहचान मिल सकती है, अगर वे कहानी कहने के अंदाज़, अभिनय और तकनीकी पक्ष में बेहतरीन हों.

कमर्शियल और पैरेलल सिनेमा के बीच का फ़र्क कम अहम होता जा रहा है? 1. अगर आप मीडिया में आई रर्पोट की मानें तो फ़र्क खत्म हो रहा है लेकिन ये कहना अभी जल्दबाजी होती असल में जो बदल रहा है, वह है फ़िल्मों को देखने का पैमाना. कई भाषाओं में रिलीज़ होने वाली फ़िल्मों की सफलता ने “क्षेत्रीय” और “हिंदी” सिनेमा के बीच के पारंपरिक फ़र्क को कम कर दिया है. 2. तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम फ़िल्में देश भर के दर्शकों तक तेज़ी से पहुंच रही हैं, जिससे अवॉर्ड सीज़न के दौरान उनकी मौजूदगी और ज़्यादा दिखाई देने लगी है. 3. आज की बड़ी फ़िल्में सिर्फ मसाला नहीं होतीं उनमें विश्वस्तरीय सिनेमैटोग्राफी. साउंड डिज़ाइन,VFX,प्रोडक्शन डिज़ाइन और कई बार बेहद परिष्कृत स्क्रीनराइटिंग होती है. 4. इसलिए जब ऐसी फ़िल्में राष्ट्रीय पुरस्कारों में तकनीकी या क्रिएटिव श्रेणियां जीतती हैं, तो जूरी के लिए उन्हें सिर्फ कमर्शियल कहकर अलग रखना मुश्किल हो जाता है.