TRP Week 16 Rating TV show: 16वें हफ्ते की टीआरपी लिस्ट सामने आ गई है, बार्क इंडिया BARC India (Broadcast Audience Research Council) ने हाल ही में टीआरपी लिस्ट जारी की है. इस बार इस लिस्ट में स्टार प्लस के चार शो ने एंट्री की है और उन्ही का धमाका है. ऐसे में आइये जानते हैं BARC की साप्ताहिक टीआरपी रिपोर्ट में इस वीक कौन से टेलीविजन शोज ने अपनी जगह बनाई है और किन सीरियल की रैंकिंग में हुआ है सुधार. वैसे इस बार इंडियन आइडल (Indian Idol) टॉप 5 से बाहर हो गया है और साथ कुंडली भाग्य भी टीआरपी की रेस से बाहर हो गया है.

1.अनुपमा (Anupamaa)

स्टार प्लस का मशहूर शो अनुपमा (Anupamaa) एक बार पिर से टीआरपी में नंबर वन पर है. शो में बेहद बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला है. दअसल अनुपमा की तबियत खराब हो जाती है जिसके बाद से उनकी रिर्पोट आती है और इसमें पता चलता है कि ओवरीज में ट्यूमर जिसके बाद वनराज बेहद परेशान हो जाता है.

2. गुम है किसी के प्यार में (Ghum Hai Kisikey Pyaar Maiin)

स्टार प्लस का दूसरा शो गुम है किसी के प्यार में (Ghum Hai Kisikey Pyaar Maiin) में दूसरे नंबर पर काबिज है. नील भट्ट, एश्वर्या शर्मा और आयशा सिंह की तिकड़ी दर्शकों की पसंदीदा बन चुकी है.

Finally! Virat makes it loud & clear that he loves Sai. Don’t miss watching how Pakhi receives a reality check in this conversation!

Aur dekhiye, #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin, Somvaar se Shanivaar, raat 8 baje, StarPlus aur kabhi bhi Disney+ Hotstar par: https://t.co/kZvaDwkbCp pic.twitter.com/FbOcPmWVLM — StarPlus (@StarPlus) April 28, 2021

3. इमली (Imlie)

बीते हफ्ते दूसरे पायदान पर काबिज इमली (Imlie) सीरियल इस बार एक पायदान नीचे गिर गया है. सुम्बुल तौकीर और गश्मीर महाजनी के इस सीरियल में इस समय मालिनी (मयूरी देशमुख) की सुसाइड की कोशिश वाला एपिसोड चल रहा है.

One step by Aditya will change 3 lives forever! And to what extent? Find out in this promo!

Is andekhe mod par ab kahaani mein aage kya hoga?#Imlie, Somvaar se Shanivaar, raat 8:30 baje, StarPlus aur Disney+ Hotstar par: https://t.co/WYCtR9qp7A@TouqeerSumbul @Gashmeer pic.twitter.com/VoJvIP786C — StarPlus (@StarPlus) April 27, 2021



4. सुपर डांसर चैप्टर 4 (Super Dancer Chapter 4)

रियलिटी शोज में से सिर्फ सुपर डांसर (Super Dancer Chapter 4) इस बार चौथे नंबर है. शिल्पा शेट्टी,अनुराग बासु और गीता कपूर का ये शो चौथे नंबर पर आ गया है. पीछे हफ्ते ही तरह इस हफ्ते भी 2.3 रेटिंग के साथ शिल्पा शेट्टी के ये डांसिंग रियलिटी शो तीसरे स्थान पर बने हुए हैं.

5. यह रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai)

This scene was so painful yet so beautiful feeling so sad for #Ranveer 😥@kkundrra only hearing #Sirat name effects him so much 💔 #yrkkh pic.twitter.com/s2UxlxubKy — Mansha Johny Nandwani 🤍 (@manshajohny) April 23, 2021



स्टार प्लस के शो लगातार टीआरपी की रेस में बने हुए हैं, ऐसे में यह रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) भी इस बार पांचवे नंबर पर आ चुका है. फिलहाल सीरियल में सीरत और कार्तिक के शादी का ड्रामा चल रहा है औऱ इसमें रणवीर की एंट्री ने मसाला भेज दिया है.