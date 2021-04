The Big Bull Father Amitabh Bachchan Watches Son Abhishek Bachchan Film But Mother Jaya And Wife Aishwarya Didn’t watch yet Know The reason: अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) की फिल्म ‘द बिग बुल’ (The Big Bull) रिलीज हो गई है. बता दें कि ये फिल्म पर्दे पर नहीं बल्कि ओटीटी पर आई है. ‘द बिग बुल’ (The Big Bull) डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी (Disney Plus Hotstar Vip) पर रिलीज कर दी गई है.’द बिग बुल’ (The Big Bull) स्टॉकब्रोकर हर्षद मेहता के जीवन पर आधारित है. फिल्म में अभिषेक (Abhishek Bachchan) के साथ निकिता दत्ता और सोहम शाह भी हैं और अजय देवगन ने इसे प्रोड्यूस किया है. Also Read - The Big Bull Leaked: अभिषेक बच्चन की फिल्म 'बिग बुल' ऑनलाइन हुई लीक, Tamilrockers और बाकि साइट्स पर उपलब्ध

अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) की फिल्म ‘द बिग बुल’ (The Big Bull) रिलीज हो गई है. लोग अभिषेक बच्चन की एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर खूब बज है और लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं लेकिन अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) ने बताया कि अपनी इस फिल्म को उन्होंने फैमिली मेंबर्स को दिखाया था, लेकिन केवल उनके पापा यानी महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने फिल्म देखी है. Also Read - Jaya Bachchan Birthday: Amitabh-Rekha के रिश्ते को जया ने एक रात में दिया था तोड़, कहा था 'अमित को नहीं छोडूंगी'

Jahan dusro ki soch nahi pahuchti waha #TheBigBull ki pehchan pahuchti hai! Who do you think is the ‘Hukum Ka Ikka’? https://t.co/JA5YIUl9Zk Also Read - Movies-Web Series In April: 'थलाइवी' से लेकर 'द बिग बुल' तक, अप्रैल में रिलीज होंगी ये फिल्में और वेब सीरीज

Watch #TheBigBull to know more. Streaming now, only on @DisneyplusHSVIP.#DisneyPlusHotstarMultiplex #MotherOfAllScams

— Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) April 9, 2021