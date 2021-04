The Big Bull Leaked Online Download Online on Tamilrockers and Other Torrent Sites: अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) की बहुप्रतीक्षित फ़िल्म द बिग बुल (The Big Bull) आज ही डिज़्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी (Disney Plus Hotstar Vip) पर स्ट्रीम हो रही है. कोरोना वायरस (CoronaVirus) की वजह से फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है. बता दें कि द बिग बुल (The Big Bull) का निर्माण अजय देवगन (Ajay Devgn) ने किया है. Also Read - Amitabh Bachchan ने परिवार और स्टाफ संग लगवाया कोरोना वैक्सीन का टीका, 47 साल की Malaika Arora ने भी लिया पहला डोज

जहां एक तरफ अभिषेक को फिल्म के लिए सराहा जा रहा है वहीं दूसरी तरफ फिल्म के निर्माता निर्देशक इस बात से दुखी हैं कि बाकि फिल्मों की तरह ये फिल्म भी रिलीज होने के साथ ही ऑनलाइन लीक हो गई है. दरअसल बिग बुल तमिल रॉकर्स और टोरेंट बाकि कई सारी ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध हो गई है.

इस फिल्म का निर्देशन कूकी गुलाटी ने किया है और इसमें इलिया डिक्रूज़, निकिता दत्ता और सोहम शाह अहम किरदारों में नज़र आएंगे. द बिग बुल, स्टॉक मार्केट घोटाले के मास्टरमाइंड हर्षद मेहता के जीवन और किरदार से प्रेरित फ़िल्म है. द बिग बुल, हंसल मेहता की बहुचर्चित वेब सीरीज़ स्कैम 1992 से समानता के लिए भी ख़ूब चर्चा में रही थी.