The Big Bull Teaser, Release Date Out: अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) और इलियाना डीक्रूज की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘द बिग बुल’ 8 अप्रैल को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज (The Big Bull Release Date) होने के लिए तैयार है. वहीं इस फिल्म के निर्माता अजय देवगन ने रिलीज डेट की पुष्टि करते हुए मंगलवार को इंस्टाग्राम पर टीजर (The Big Bull Teaser Out) पोस्ट किया. Also Read - Abhishek Bachchan-Aishwarya Rai ने जब एक साथ किया Rock N Roll डांस , फिर जो हुआ

देवगन ने डिजनी प्लस हॉटस्टार वीआईपी पर रिलीज होने जा रही इस फिल्म को लेकर लिखा, “बिग बुल.. सभी घोटालों की मां !!! 19 मार्च को ट्रेलर रिलीज होगा और बिग बुल 8 अप्रैल को रिलीज होगी.”

कूकी गुलाटी द्वारा निर्देशित यह फिल्म कथित तौर पर 1992 के घोटाले के बारे में है. बताया जा रहा है कि यह 1980 से 1990 के बीच के 10 साल के दौरान स्टॉकब्रोकर हर्षद मेहता द्वारा किए गए वित्तीय अपराधों पर बनी है. इससे पहले यह विषय पिछले साल हर्षद मेहता पर बनी लोकप्रिय वेब सीरीज ‘स्कैम 1992: द हर्षद मेहता स्टोरी’ में उठाया गया था.