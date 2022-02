Lata Mangeshkar’s dead body Arrived at her house: भारतीय सिनेमा जगत की मशहूर सिंगर लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र निधन (Lata Mangeshkar Death) हो गया. रविवार की सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में सबकी पसंदीदा गायिका ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली. 11 जनवरी को कोविड से संबंधित जटिलताओं के कारण लता दीदी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अब लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को पेडर रोड स्थित प्रभु कुंज निवास स्थान पर ले जाया जा रहा है. लता मंगेशकर के घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो रही है और पुलिस भी मुस्तैद नज़र आ रही है. सोशल मीडिया पर लता जी के घर के बाहर के कुछ वीडियो सामने आए हैं. वायरल भयानी ने भी लता मंगेशकर के घर के बाहर का नज़ारा शेयर किया है.Also Read - RIP Lata Mangeshkar: इतिहास में सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाली सिंगर थी लता मंगेशकर, बहन ने तोड़ दिया था रिकॉर्ड

लता मंगेशकर के निधन से पूरा देश सदमे में है. आशुतोष गोविरकर, ललित सेन. जावेद अख्तर, अनुपम खेर जैसी हस्तियां लता मंगेशकर के घर पहुंच चुके हैं.

Mumbai | Mortal remains of Lata Mangeshkar brought to ‘Prabhukunj’, her Peddar Road residence

The last rites of the legendary singer will be performed at Shivaji Park today evening. pic.twitter.com/wmqjlAa4o0

