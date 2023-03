Hindi Entertainment Hindi

The Challenge Trailer : अंतरिक्ष में शूट हुई पहली फीचर फिल्म का ट्रेलर रिलीज, Video देख उड़ जाएंगे होश

The Challenge Trailer : आसमान, पानी और जमीन पर शूटिंग के बाद अब अंतरिक्ष में भी फिल्मों की शूटिंग होने लगी है.

The Challenge Trailer : हॉलीवुड फिल्म ‘अवतार 2’ (Avatar: The Way Of Water) तो आपने देखी ही होगी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़े. फिल्म का ज्यादातर हिस्सा पानी के नीचे शूट किया गया था, जिसके लिए डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने खास तरह के कैमरे बनवाए थे. आसमान, पानी और जमीन पर शूटिंग के बाद अब अंतरिक्ष में भी फिल्मों की शूटिंग होने लगी है. जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि अंतरिक्ष में शूट हुई दुनिया की पहली रूसी फिल्म ‘द चैलेंज’ का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. ‘द चैलेंज’ को अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फीचर फिल्म है, जिसकी शूटिंग स्पेस स्टेशन पर की गई थी.

स्पेस में चली 12 दिन शूटिंग

आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ‘द चैलेंज’ को 2021 में 12 दिनों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर शूट किया गया था. यह एक महिला कार्डियक सर्जन जेन्या (रूसी अभिनेत्री यूलिया पेरसिल्ड द्वारा अभिनीत) के बारे में है, जो डॉक्टरों की एक टीम का हिस्सा है. उसे एक कॉस्मोनॉट के साथ काम करने के लिए भेजा जाता है (कॉस्मोनॉट ओलेग नोवित्सकी द्वारा अभिनीत) जो कक्षीय स्टेशन पर होश खो देता है. यह फिल्म रोस्कोस्मॉस, रूस के चैनल वन और येलो, ब्लैक एंड व्हाइट स्टूडियो का एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है.

अप्रैल में इस दिन रिलीज होगी ‘द चैलेंज’

फिल्म में रूसी कॉस्मोनॉट्स एंटोन श्काप्लेरोव, नोवित्स्की और प्योत्र डबरोव भी शामिल हैं. कुल मिलाकर, फिल्म के लगभग 35-40 मिनट के स्क्रीन टाइम को ऑर्बिट में फिल्माया जाना है. ‘द चैलेंज’ 12 अप्रैल को रिलीज होगी. रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोमॉस के अनुसार, “फिल्म का उद्देश्य रूस की अंतरिक्ष गतिविधियों को लोकप्रिय बनाना है, साथ ही कॉस्मोनॉट पेशे का महिमामंडन करना है.” नासा ने फिल्मांकन के समय कहा कि वह फीचर फिल्म निर्माण के लिए व्यावसायिक स्थान के अवसरों के विस्तार को चिह्न्ति करता है.

नवंबर 2020 में हुई थी प्रोजेक्ट की घोषणा

रोस्कोस्मॉस ने पहली बार नवंबर 2020 में फिल्म प्रोजेक्ट की घोषणा की और 37 वर्षीय पेरसिल्ड को इस भूमिका के लिए चुना गया. पेरेसिल्ड और निर्माता-निर्देशक क्लिम शिपेंको ने अक्टूबर 2021 में अनुभवी रूसी कॉस्मोनॉट एंटोन शाकप्लरोव के साथ आईएसएस की यात्रा की और 12 दिनों के दौरान फिल्म को फिल्माया. हालांकि ‘द चैलेंज’ अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फीचर-लेंथ फिल्म है, लेकिन यह आईएसएस पर फिल्माई जाने वाली पहली परियोजना नहीं है. इससे पहले, सोवियत काल के कॉस्मोनॉट्स ने सोयुज टी-9 पर सवार होकर और 1984 की रूसी नैरेटिव फिल्म ‘रिटर्न फ्रॉम ऑर्बिट’ के लिए सैल्यूट 7 स्पेस स्टेशन के अंदर फिल्माया था.

स्पेस पर आधारित बन चुकी हैं कई फिल्में

चौबीस साल बाद निजी तौर पर वित्त पोषित अंतरिक्ष यात्री रिचर्ड गैरीट ने आईएसएस पर स्थापित एक लघु विज्ञान कथा फिल्म ‘एपोजी ऑफ फियर’ की शूटिंग की. सूची में टॉम क्रूज द्वारा बनाई गई 2002 की आईमैक्स डॉक्यूमेंट्री के साथ उद्यमी व अंतरिक्ष पर्यटक रिचर्ड गैरीट द्वारा बनाई गई 2012 की आठ मिनट की विज्ञान कथा फिल्म भी शामिल है. साल 2020 में क्रूज ने निर्देशक डग लिमन के साथ एलन मस्क के स्पेसएक्स और नासा के सहयोग से एक फीचर फिल्म की शूटिंग के लिए आईएसएस की यात्रा करने की योजना का खुलासा किया था.

