Arya Banerjee Death: मनोरंजन और फिल्म जगत पर ये साल काल की तरह मंडरा रहा है. अब खबर आई है कि साल 2011 में विद्या बालन (Vidya Balan) की आई फिल्म 'द डर्टी पिक्चर' (The Dirty Picture) में शकीला का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस आर्या बैनर्जी (Arya Banerjee Death) का निधन हो गया है. दक्षिण कोलकाता के जोधपुर पार्क स्थित घर में इस एक्ट्रेस के लाश को संदिग्ध हालत में पाया गया है. 33 वर्षीय आर्या की रहस्यमई मौत (Arya Banerjee Passed Away) ने सबको हिला कर रख दिया है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस जब मौके पर पहुंची तो ऐक्ट्रेस का शव खून से लथपथ था और चारों तरफ उल्टियां पसरी हुई थी. जानकारी के अनुसार जब आर्या की कामवाली ने सुबह एक्ट्रेस के घर का दरवाज़ा खटखटाया तब बहुत देर तक दरवाज़ा नहीं खुला. इसके बाद कामवाली ने पुलिस को फोन करके वहां बुलाया और जब पुलिस वहां पहुंचती हैं तब सब कुछ खत्म हो गया था. पुलिस फिल्हाल इस मामले की तफ्तीश से जांच कर रही है.

बता दें कि आर्या बनर्जी का वास्तविक नाम देवदत्ता बनर्जी था और वह मशहूर सितार वादक निखिल बनर्जी की सबसे छोटी बेटी थीं. आर्या ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत ‘लव सेक्स और धोखा’ फिल्म से की थी. इसके बाद वह द डर्टी पिक्चर मूवी में विद्या बालन के साथ नजर आई थीं.