माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) द फेम गेम से (The Fame Game) अपना डिजिटल डेब्यू कर रही हैं. नेटफ्लिक्स की इस सीरीज का नाम पहले फाइंडिंग अनामिका था, माधुरी की वेब सीरीज का ट्रेलर सामने आ गया है (The Fame Game Trailer) और उनके कैरेक्टर का नाम अनामिका है. ये एक मशहूर हीरोइन है जो एक दिन लापता हो जाती है. घरवालों से पूछताछ होती है लेकिन संजय कपूर को उनके पति का किरदार निभा रहे हैं, उनसे पूछताछ में शक की सूई उन पर आ टिकती है. वहीं मानव कौल अनामिका के को-स्टार का रोल कर रहे हैं, एक शख्स है जो अनामिका के बारे में कुछ जानता है लेकिन सस्पेंस बहुत है और ये ट्रेलर आपको सिर्फ और सिर्फ सोचने पर मजबूर करता है.इसे 25 फरवरी को रिलीज किया जाएगा.

माधुरी दीक्षित 'द फेम गेम' में अनामिका आनंद का किरदार निभा रही हैं जो कि पेशे से एक एक्ट्रेस हैं. माधुरी के अलावा संजय कपूर भी इसमें दमदार रोल में नजर आ रहे हैं. बता दें कि 'द फेम गेम' (The Fame Game) से माधुरी दीक्षित डिजिटल की दुनिया में डेब्यू (Madhuri Dixit Digital Debut) करने जा रही हैं. माधुरी ने द फेम गेम के ट्रेलर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है- सुना था, स्टारडम एक पल में गायब हो सकता है, पर एक सुपरस्टार ही गायब हो जाए, वो कभी नहीं सुना था. अपनी 'परफेक्ट' लाइफ की कहानी बताने आ रही है अनामिका आनंद बहुत जल्द….

‘द फेम गेम’ सीरीज में माधुरी अपनी पर्सनल लाइफ में एक बेटी, मां, पत्नी बनकर अपनी फैमिली के साथ एक सिंपल और लाइफ जीती है. फिर एक दिन अचानक ही अनामिका गायब हो जाती है. यहां से शुरू होता है अनामिका को ढूंढने का मिशन. बता दें, लंबे समय के बाद माधुरी दीक्षित किसी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट के साथ नजर आ रही हैं. फिल्म ‘आजा नचले’ में एक्ट्रेस का एक धमाकेदार डांस नंबर भी था. वहीं इस वेब सीरीज में भी माधुरी दीक्षित एक जबरदस्त परफॉर्मेंस देती दिखेंगी. ट्रेलर के बीच में माधुरी लाल रंग के घागरे में क्लासिकल डांस करती नजर आती हैं. ऐसे में फैंस माधुरी के डांस नंबर के लिए बेहद एक्साइटेड है.