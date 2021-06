The Family Man 2 Samantha Akkineni-Shahab Ali Shoot Some Intimate Scene But Deleted By Director: वेब सीरीज ‘द फैमिली मैन 2’ (The Family Man 2) हाल ही में पर्दे पर आई है औऱ आते ही इसका जादू चल गया है इस बार शो में कुछ नए किरदार देखने को मिले हैं. इस बार साउथ की स्टार समांथा अक्किनेनी (Samantha Akkineni) ने पर्दे पर राजी का किरदार निभाया था, जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया था, वहीं शहाब अली (Shahab Ali) ने साजिद का किरदार निभाया था औऱ दोनों के बीच अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिली थी. Also Read - The Family Man 2 के 'जेके' शारिब ने चॉल में गुजारा है बचपन, बेचने पड़े थे पत्नी के जेवर....ऐसी है कहानी

ऐसे में अब साजिद का किरदार निभाने वाले एक्‍टर शहाब अली (Shahab Ali) ने हाल ही में बताया कि शो में असल में सामंथा अक्किनेनी (Samantha Akkineni) यानी राजी को उनसे प्‍यार हो जाता है. इतनी ही नहीं दोनों के बीच कुछ प्यार भरे और इंटिमेट सीन्‍स थे लेकिन फाइनल स्‍टेज में उन्‍हें डिलीट कर दिया गया.



शहाब अली (Shahab Ali) ने बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में इस बात को कन्फर्म किया है उन्होंने बताया, टसिर्फ इंटीमेट सीन्स ही नहीं एडिट किए गए बल्कि ये तो एक प्रॉसेस होता है. शो लंबा है तो बाद में एडिटिंग होती ही है. ऐसा नहीं है कि कोई खास सीन एडिट कर दिया गया’