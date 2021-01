The Family Man 2 Manoj Bajpai in action mode trailer release on Amazon prime on this day- द फेमिली मैन के नए सीजन को लेकर चर्चा गरम रखते हुए अमेजन प्राइम वीडियो ने शो के सेट से एक बीटीएस वीडियो जारी किया है. इस वीडियो को देख कर प्रशंसक कयास लगाने में जुट गए हैं कि क्या खतरनाक आतंकवादी मूसा अभी तक जिंदा है! Also Read - Theatres Reopen in Kerala: केरल में Covid Pandemic के कारण 10 महीने बाद खुले सिनेमा हॉल, पोस्टर्स को दूध से नहलाया गया

बता दें कि मूसा का किरदार नीरज माधव ने निभाया है. इस वीडियो में यह घातक विलेन सेट पर वापसी करता नजर आ रहा है और जेके तलपदे यानी शारिब हाशमी को रिवाल्वर दे रहा है. शो की डायरेक्टर जोड़ी राज और डीके भी नए सीजन में मूसा की वापसी को लेकर खामोशी साधे हुए है, ऐसे में मूसा को दिखाने वाला यह वीडियो प्रशंसकों के बीच यकीनन गहरी जिज्ञासा पैदा करेगा. प्रशंसक इस बात को लेकर चकित और हैरान हैं कि क्या यह वांटेट आतंकवादी एक बार फिर से अपने दुश्मनों पर कहर बरपाने जा रहा है!



द फेमिली मैन के नए सीजन में मनोज बाजपेयी, शारिब हाशमी, प्रियामणि और शरद केलकर अपने-अपने किरदार दोबारा निभाएंगे, जबकि इस शो के साथ सामंथा अक्किनेनी अपना डिजिटल डेब्यू करेंगी. द फेमिली मैन का प्रीमियर 12 फरवरी, 2021 को दुनिया के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में अमेजन प्राइम वीडियो पर होगा.