The Family man 2 Web Series Release May Postpone Tandav And Mirzapur Reason: बॉलीवुड एक्‍टर मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) की पॉपुलर वेब सीरीज 'द फैमिली मैन' (The Family Man 2) की रिलीज डेट जल्द ही आने वाली थी लेकिन अब लगता है फैंस को खाली रहना पड़ेगा. दरअसल हाल ही में एमेजॉन प्राइम (Amazon Prime) पर ताडंव (Tandav) और मिर्जापुर 2 (Mirzapur 2) को लेकर जो विवाद हुआ है उसकी वजह से शायद इसकी रिलीज पोस्टपोन करनी पड़ेगी.

हाल ही में 2 वेब सीरीज – 'मिर्जापुर' (Mirzapur 2) और 'तांडव' (Tandav)करे लेकर जमकर बवाल हुआ. ये दोनों ही सीरीज एमेजॉन प्राइम (Amazon Prime) पर है और ये मसला कोर्ट तक जा पहुंचा है और इस स्‍ट्रीमिंग प्‍लेटफॉर्म पर केस भी दर्ज हुए. ऐसे में अब कंपनी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है औऱ अब 'द फैमिली मैन' के दूसरे सीजन (The Family Man 2) की रिलीज के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है.

दरअसल तांडव और मिर्जापुर वेब सीरीज के खिलाफ तमाम शिकायतें दर्ज होने के बाद से अमेजन प्राइम वीडियो विवादों के घेरे में है. मिर्जापुर वेब सीरीज के मेकर्स के खिलाफ यूपी के मिर्जापुर जिले में एफआईआर दर्ज कराई गई है. फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से मेकर्स की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तांडव सीरीज के निर्माताओं को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि अभिव्यक्ति की आजादी असीमित नहीं हो सकती. इस सीरीज का निर्देशन अली अब्बास जफर ने किया है, जो ‘एक था टाइगर’ और ‘सुल्तान’ जैसी फिल्में बना चुके हैं.

‘द फैमिली मैन 2’ (The Family Man 2) को 12 फरवरी 2021 को रिलीज होना था. इसकी रिलीज की ये तारीख खुद मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) ने बताई थी. लेकिन अब रिलीज में देरी होने से फैंस को झटका लग सकता है.