द फैमिली मैन सीजन 2 (The Family Man 2 ) हाल ही में आया है और लोगों को ये सीजन भी बेहद आया है. इसमें सीरीज में श्रीकांत तिवारी के दोस्त जेके का किरदार एक बार फिर नजर आ रहा है और लोगों को दोनों का दोस्ताना बेहद पसंद आता है. शो में जे.के.तलपड़े का रोल शारिब हाशमी (Sharib Hashmi) ने निभाया है. ऐसे में चलिए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें.

'द फैमिली मैन 2' वेब सीरीज में मनोज बाजपेयी 'श्रीकांत तिवारी' के दोस्त बने शारिब हाशमी यानी 'जेके' को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो बचपन से ही फिल्मों के शौकीन थे लेकिन पैसों की वजह से वो फिल्में सड़क पर चलते-फिरते देखते थे. शारिब ने एक इंटरव्यू में बताया कि 'जब मैं अपने घर से बाहर निकलता था और किसी के घर की खिड़की से टीवी पर फिल्म चलती दिख जाती थी तो मैं वहीं खड़ा हो जाता था, मैंने ऐसे कई फिल्में देखी हैं'.



शारिब हाशमी ने हाल ही में कहा कि, ‘उनके पिता फिल्म जर्नलिस्ट थे और उनके पैसा पैसों की कमी थी जिस वजह से वो बचपन से एक चॉल में रहे. इतना ही नहीं शारिब ने बताया, एक वक्त था जब उन्होंने ऐक्टिंग के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी. 3 साल तक जब उनके पास काम नहीं था तो उन पर काफी कर्ज हो गया था. इस दौरान पत्नी के जेवर बेचने पड़े और घर भी बिक गया लेकिन उनके घरवालों ने उनका पूरा साथ दिया. शारिब का कहना है कि दर्शकों का प्यार देखकर अब लगता है कि मेरा संघर्ष बेकार नहीं गया.