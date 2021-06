The Family Man 3: डिजिटल दुनिया में इन दिनों वेब सीरीज और वेब फिल्म्स को लेकर लोगों में काफी उत्साह है. हाल ही में अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज ‘द फैमिली मैन 2’ (The Family Man season 2) को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है. सीरीज के दूसरे सीजन में भी मनोज बाजपेयी और प्रियामणि ने अपने अभिनय से लोगों का दिल जीता है मगर इस नए सीजन में समांथा अक्कीनेनी ने अपने किरदार से सबका दिल जीत लिया है. Also Read - The Family Man 2 में देखने को मिलेंगे कई सारे बड़े बदलाव, एक्शन में लौटेगा 'टास्क' छोड़ने वाला श्रीकांत

‘द फैमिली मैन 2’ के रिलीज होने के बाद से ही ऐसी खबरें आ रही हैं कि मेकर्स अब इस हिट शो के तीसरे सीजन की तैयारी में लग गए हैं. लास्ट में आने वाले क्रेडिट पार्ट में राज और डीके ने कोई संदेह नहीं छोड़ा है कि इस बहुचर्चित थ्रिलर का सीजन तीसरा सामने होगा. सीजन 2 में ऐसी कई प्लॉट्स सामने होती है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि इसका तीसरा भाग भी सोचा गया है.

‘द फैमिली मैन 2’ के लास्ट में एक पात्र को किसी के साथ ऑनलाइन चैट करते हुए देखा जाता है और अंग्रेजी उपशीर्षक हमें बताते हैं कि चीनी परियोजना चल रही है और नागालैंड में होने की संभावना है. इस सीन ने दर्शकों को बेचैन ज़रूर कर दिया है. साथ ही Guan Yu नाम का चाइनीज प्रोजेक्ट का भी खुलासा होना है.

शो के पहले सीज़न ने भारत-पाकिस्तान संबंधों की खोज की जबकि दूसरे सीज़न में श्रीलंका के साथ देश के संबंधों का पता लगाया गया. नागालैंड के भू-राजनीतिक महत्व और भारत और चीन के बीच संबंधों को ध्यान में रखते हुए शो के तीसरे सीज़न में भारतीय उपमहाद्वीप के दूसरे पक्ष पर राजनीति और इसके नतीजों पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है.